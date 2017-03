Doanh nghiệp lờ nợ nông dân hơn 4 tỉ đồng

Tháng 7-2009, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hòa Lộc (gọi tắt là Công ty Hòa Lộc, có trụ sở tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) mua tôm hùm của người dân các xã Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hòa. Sau khi đến từng nhà mua tôm, ông Ung Trọng Thủy, Giám đốc công ty và vợ là Nguyễn Thị Phương Mai (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) hẹn vài ngày sau sẽ thanh toán. Sau đó, vợ chồng ông viết giấy hẹn 10 ngày, 15 ngày, 2-3 tháng rồi... “xù” luôn!

Bức bách

Ông Lê Văn Thành (thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh) kể: Gia đình ông bán tôm hùm cho bà Mai gần 700 triệu đồng (số tròn) nhưng đến nay bà Mai không hề trả một đồng. Hằng tháng, vợ ông vào tận TP.HCM tìm vợ chồng bà Mai để đòi nợ. Tuy nhiên, đã không trả nợ, bà Mai còn cho người dọa nạt, bảo đến Công an thị xã Sông Cầu giải quyết. Vợ chồng ông Nguyễn Thanh (thôn Hòa An, xã Xuân Hòa) cũng bán cho bà Mai số tôm hùm trị giá hơn 200 triệu đồng nhưng một năm qua cũng không đòi được tiền. Hiện vợ chồng ông Thanh có nguy cơ không còn nhà ở vì không còn khả năng trả lãi số tiền đang nợ ngân hàng.

Khốn cùng nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Mùi (ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh). Bà Mùi bán tôm được hơn 280 triệu đồng nhưng Công ty Hòa Lộc chỉ trả hai lần được 60 triệu đồng rồi thôi. Bà kể: “Con trai tôi bệnh nặng không có tiền chữa trị. Quá quẫn bách, tôi đưa con vào TP.HCM tìm bà Mai đòi nợ để lấy tiền chữa bệnh. Thế nhưng khi gặp, bà Mai chỉ đưa 500.000 đồng rồi cho người đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hai ngày sau, con tôi qua đời…”. Hiện chồng bà Mùi cũng đang bị bệnh nặng. Trong khi đó, với khoản nợ 200 triệu đồng của ngân hàng, bà Mùi không biết lấy gì để trả.

Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, cho biết: Theo thống kê sơ bộ, hiện vợ chồng ông Thủy, bà Mai còn nợ tiền mua tôm của 47 hộ ở thị xã Sông Cầu hơn 4 tỉ đồng. Theo ông Phạm Văn Cẩn, phó thôn Hòa Lợi, những hộ này cũng đang nợ ngân hàng số tiền tương đương.

Những người bị Công ty Hòa Lộc nợ tiền bức xúc phản ánh vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC

Trong khi đó, từ cuối năm 2009, Công ty Hòa Lộc đã không còn hoạt động, toàn bộ tài sản của công ty đã được “thu dọn”. Vợ chồng giám đốc công ty này cũng về TP.HCM, không còn ở Phú Yên.

“Tại phó công an thị xã”?

Trong nhiều đơn tố cáo vợ chồng ông Thủy, bà Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người cho rằng họ bán tôm cho Công ty Hòa Lộc là do “nể uy tín” của ông Nguyễn Kỳ Hạnh, Phó Trưởng Công an thị xã Sông Cầu. Ông Thành cho biết gia đình ông bán tôm cho bà Mai “qua sự giới thiệu của ông Hạnh”. Còn ông Nguyễn Thanh thì nói: “Khi bà Mai đến hỏi mua tôm, chúng tôi không bán vì thấy bà là người lạ. Tuy nhiên, khi bà Mai nói rằng có ông Hạnh làm ăn chung với bà, bà con lo gì…”. Nhiều người bán tôm khác cũng kể rằng thấy có mặt ông Hạnh nên họ yên tâm bán thiếu cho bà Mai. Hầu hết những người bị thiếu nợ phản ánh chiếc xe đông lạnh bà Mai sử dụng để chở tôm mua của họ trước đây hiện là của gia đình ông Hạnh.

Trung tá Nguyễn Kỳ Hạnh thừa nhận: Trước đây chiếc xe đông lạnh của gia đình ông có chở tôm thuê cho Công ty Hòa Lộc. Tuy nhiên, “Gia đình tôi chỉ chở thuê tôm chứ không có hùn vốn làm ăn. Tôi cũng đã nhiều lần đến Công ty Hòa Lộc chơi vì tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường. Nhiều người bảo bà Mai lấy danh nghĩa tôi ra để mua tôm nợ là do họ nại ra như thế chứ tôi không liên quan gì” - ông Hạnh giải thích.

Về việc trên, Thượng tá Đỗ Minh Tân cho biết hiện Công an thị xã Sông Cầu chưa xác minh việc ông Hạnh có giới thiệu bà Mai với người dân để mua tôm hay không, cũng như có hay không việc ông Hạnh hùn vốn làm ăn với bà Mai. Tuy nhiên, đúng là chiếc xe đông lạnh chở tôm cho bà Mai trước đây là xe của vợ ông Hạnh.

Thượng tá Đỗ Minh Tân nói: “Nhiều người bị Công ty Hòa Lộc nợ tiền bán tôm đã có đơn yêu cầu khởi tố vợ chồng ông Thủy, bà Mai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, qua xem xét Công an thị xã Sông Cầu nhận thấy các quan hệ mua bán này đều có giấy tờ đầy đủ. Cuối năm 2009, vợ chồng ông Thủy đi khỏi thị xã Sông Cầu nhưng hiện nay vợ chồng ông này vẫn thừa nhận số nợ trên và đã nhiều lần làm giấy hẹn nợ đối với nhiều gia đình nhưng không trả được. Chúng tôi nhận thấy đây là quan hệ dân sự. Do đó, Công an thị xã Sông Cầu đã ra quyết định không khởi tố vụ án”.

Kiện ở đâu? Trước đây TAND thị xã Sông Cầu cũng nhận nhiều đơn của người dân phản ánh vụ việc trên. Chúng tôi đã hướng dẫn họ làm đơn khởi kiện. Tuy nhiên, khi tòa chuẩn bị thụ lý thì người dân có đơn yêu cầu khởi tố vợ chồng bà Mai nên tòa đã trả lại đơn. Nay nếu người dân khởi kiện thì có thể nộp đơn tại TAND thị xã Sông Cầu (nơi có trụ sở của công ty) hoặc quận Tân Phú, TP.HCM (nơi cư trú của bị đơn). Ông LƯƠNG QUANG, Chánh án TAND thị xã Sông Cầu

TẤN LỘC