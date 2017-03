Doanh nghiệp sấy ruốc gây thối còn phá nhà dân

“Chúng tôi khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư nhưng việc gì cũng phải tuân theo pháp luật, không gây ô nhiễm môi trường. Giả sử tôi có nhà ở cạnh DN này chắc cũng không ở được” - ông Thanh nói.

Một người dân ở gần DN này phản ánh mỗi ngày cả xóm phải ngửi mùi hôi thối từ việc sấy ruốc của DN trên. Đáng nói, chẳng những họ không khắc phục mà trong một đêm gần cuối năm 2014 ông giám đốc của công ty này sau khi nhậu say đã chửi mắng, đập phá tài sản của nhiều người và còn buông lời lẽ thách thức.





Trụ sở Công ty Hoàng Việt, nơi bị người dân tố gây hôi thối. Ảnh: HN

Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết công an đang xác minh tố cáo về việc ông Nguyễn Trung Hưởng, Giám đốc Công ty Hoàng Việt, có hành vi đe dọa, đập phá tài sản của người khác. Trong khi đó, ông Hưởng thừa nhận với Pháp Luật TP.HCM cơ sở sản xuất ruốc của đơn vị có gây ô nhiễm song đã khắc phục. Ngoài ra, “tôi cũng thừa nhận trước đây có say rượu, thiếu kiềm chế đập phá làm hư hại tài sản của người dân nhưng việc này cứ để cơ quan công an xác minh cụ thể, xử lý. Tuy nhiên, DN chúng tôi mới đi vào hoạt động, đang gặp khó khăn nên nếu buộc di dời thì chúng tôi sẽ lâm vào cảnh phá sản” - ông Hưởng trần tình.

Được biết Công ty Hoàng Việt đi vào hoạt động từ cuối năm 2014 nhưng Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang xác định DN này có nhiều vi phạm, thải mùi hôi thối vào môi trường và đang bị đề nghị xử phạt. Ngoài ra, công ty còn sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (đất xây dựng khu nhà máy thuộc quy hoạch đất ở và trồng cây lâu năm). Từ đó, Sở TN&MT đã đề nghị DN di dời ra khỏi khu vực dân cư.