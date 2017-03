Doanh nghiệp tố bị ép trả tiền nhậu cho CSGT

“Không có làm sao ông K. biết mà mang tiền đến trả” Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Long Để, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, về việc “tố” của ông K. . Thưa ông, việc ông K. làm đơn trình bày, công an tỉnh có biết, việc xử lý đơn đến đâu rồi? + Thanh tra Công an tỉnh cho rằng chưa có cơ sở nên chuyển lại cho Phòng và chúng tôi thừa nhận là chưa có thông báo hoặc trả lời cho ông K. biết kết quả. . Nhưng trong phiếu tính tiền ghi rõ tên “A. Luyến CSGT” và hóa đơn đỏ tính tiền cho doanh nghiệp ông K. tại quán nhậu này, sao lại bảo là không có cơ sở? + Tôi nghĩ không có thì ông K. nói làm gì. Không có thì làm sao biết mười mấy triệu, nhậu ở đâu mà mang đến trả. Tuy nhiên, thanh tra đã báo cáo lên giám đốc, cho rằng chưa có cơ sở… Tôi cũng đang nghỉ phép nên chưa giải quyết dứt điểm. . Thưa ông, vậy Phòng CSGT có nghe các lái xe phản ánh về việc người nhà ông Luyến mở cây xăng, quán cơm trên quốc lộ 1A liền kề nhau tại huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận và “rải” card visit cho cánh lái xe vào ăn cơm, đổ xăng, mua bảo hiểm? + Chúng tôi chưa nghe tài xế phản ánh nhưng vừa rồi tại Cam Ranh, anh em CSGT có chặn một xe tải vi phạm và lái xe đưa ra card visit in hai mặt một bên là cây xăng, một bên là quán cơm nói rằng mới đổ xăng ở cây xăng ông Luyến. Đối với card visit, tôi đã đưa cho một phó giám đốc công an tỉnh và báo là có trường hợp này đã gây nên dư luận không tốt cho lực lượng CSGT của tỉnh. Ông Luyến có đứng tên cây xăng, quán cơm không thì không biết nhưng chắc là của gia đình… .Xin cảm ơn ông.