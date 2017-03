Doanh nghiệp tố công an lạm quyền, gây thiệt hại

Thời gian qua, Công ty CP Chăn nuôi Bình Phước (gọi tắt là công ty, có trụ sở tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan về việc Công an môi trường tỉnh Bình Phước có dấu hiệu lạm quyền.

Thiệt hại gần 1.500 tỉ đồng?

Theo đại diện công ty, tháng 1-2013, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Phước nhiều lần mời các thành viên HĐQT, các cổ đông lên trụ sở làm việc. Nhiều đối tác của công ty hoang mang nên đã cắt hợp đồng, nguy cơ thiệt hại cho công ty và công ty thành viên lên đến hơn 1.474 tỉ đồng.

Cụ thể, PC49 nhiều lần yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; điều tra việc thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại; điều tra hoạt động đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bình Phước và Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Đồng Phú.

Trả lời Công an tỉnh Bình Phước, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Đồng Phú, cho rằng: “Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về hoạt động vay vốn khi có các quyết định thanh tra, khởi tố… có liên quan trực tiếp đến Công ty Chăn nuôi Bình Phước”.

Tiếp đó, Công an tỉnh Bình Phước đã gửi công văn đến Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (đối tác của Công ty Chăn nuôi Bình Phước) tiến hành việc điều tra các hoạt động về đầu tư, tài chính và thu nhập của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Như Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi Bình Phước, cho rằng công ty có sai trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do chưa hoàn thiện xong khu xử lý nước thải. Từ tháng 6-2011 đến nay, công ty liên tục bị nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, rồi công an kinh tế, an ninh kinh tế tiến hành xác minh dù không chứng minh được công ty có vi phạm về kinh tế. Việc điều tra kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng và chúng tôi không vay tiếp được vốn để hoàn thành xong khu xử lý nước thải. Đối tác nước ngoài là Công ty CP Thái Lan đã đề nghị cắt hợp đồng, các ngân hàng không cho vay, cổ đông rút vốn.

Công an: Chúng tôi làm đúng

Trả lời PV Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Thắng Phúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Chúng tôi khẳng định PC49 đã làm đúng thẩm quyền. Việc doanh nghiệp tố lạm quyền gây thiệt hại là không có cơ sở”.

Ngày 10-7, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trà Văn Hồng - Trưởng phòng PC49, Công an tỉnh Bình Phước khẳng định: PC49 không lạm quyền như tố cáo của doanh nghiệp. Với các thành viên, cổ đông của công ty là quá trình tiến hành xác minh về vốn để biết năng lực tài chính của công ty có đủ khả năng để thực hiện khu dự án xử lý nước thải hay không. Việc xác minh về vốn là biện pháp nghiệp vụ bình thường trong điều tra. Khi điều tra, PC49 thấy công ty có dấu hiệu trốn thuế khi sử dụng trang trại để cho thuê nhưng được miễn thuế nên báo cáo Ban Giám đốc chuyển vụ việc sang công an kinh tế để tiếp tục làm rõ.

Ông Hồng nói: “Tôi khẳng định cái nào thuộc thẩm quyền của PC49 thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ. Nếu làm sai thẩm quyền thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi không lạm quyền, không gây khó gì cho doanh nghiệp. Nếu sau khi điều tra mà doanh nghiệp không sai thì doanh nghiệp càng có uy tín với đối tác. Nếu doanh nghiệp sai thì chúng tôi chỉ ra để doanh nghiệp sớm khắc phục”.

Được biết VKSND Tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu tố cáo này đến Cục Điều tra VKSND Tối cao để điều tra, xử lý. Thông tin mới nhất mà PV nhận được, Thanh tra Bộ Công an cũng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

