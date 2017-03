Doanh nhân bộc bạch vui buồn giải cứu chuối

“Vui buồn trái chuối nghĩa tình

1. Vui vì hôm nay thương lái đã mua giá 6.000 đến 6.500 đồng tại vườn chuối đẹp trong khi cách đây hai tuần giá 500 đồng không ai mua… Bác nông dân kể: "Sáng giờ hai, ba thương lái trả giá 6.500 đồng nhưng tui chưa bán”, mình hỏi “Vậy tui mua 5.000 đồng bác bán không?”; Bác nói bán, nếu mấy anh mua ổn định lâu dài chứ giá cao thấp bấp bênh, tui sợ lỗ lắm.

2. Vui vì hôm thứ Bảy (ngày 4-3) đi cùng mấy doanh nghiệp thu mua chuối xuất khẩu, thấy các vựa chuối đầy ắp, bà con chở xe chạy dọc đường, sức sống đã khí thế trở lại, bà con cười vui rồi. Tuy nhiên chuối của bà con không đủ tiêu chuẩn xuất đi Dubai, Mỹ. Muốn xuất khẩu được bà con phải làm đúng quy trình, từ chọn giống nguồn gốc, chăm bón phân, giảm sâu bệnh, mức độ tưới nước, thời gian tưới như thế nào, tùy vào sự phát triển từng cây để có số lượng nải trên buồng tương ứng còn phải đáp ứng yêu cầu trái đồng đều, tròn không được có gân, độ cong vừa phải. “Bà con mong muốn được tập huấn làm chuối đúng quy trình lắm, nếu tập huấn họ đi đông hơn đi chợ”, bác nông dân bộc bạch.

3. Vui vì chương trình “chuối nghĩa tình” được cộng đồng xã hội ủng hộ, các cô bác, anh chị đã chung tay mua dù chuối không đẹp do vận chuyển, do đội ngũ không chuyên nghiệp. Các bạn tình nguyện viên cùng sát cánh ngày đêm.

4. Buồn vì bà con mình thấy anh em trong chương trình “chuối nghĩa tình” chưa chuyên nghiệp nên tranh thủ cắt cái cùi to dài xíu để được thêm cân, nải chuối buồng nhỏ lẽ ra phải cắt bỏ thì không… Mình phải giải thích với bà con là hãy vì cái chung, nếu trong lô chuối có vài buồng non, vài người mua lên tiếng sao chuối không chín thì chương trình kết thúc, thiệt hại nhiều lắm bà con ơi!... Hôm rồi có bác nông dân đã xin lỗi chương trình, rằng “tui thiệt mắc cỡ vì một số người làm vậy”. Còn tôi, tôi có giận giận một số nhưng thương thương nhiều bà con mình lắm!

5. Buồn vì sự không chuyên của chúng tôi đã có sai sót có thể xảy ra lúc cân và chọn chuối tại nơi tập trung, đặc biệt lúc buổi tối vừa soi đèn vừa cân chuối, có thể có buồng còn non mà không loại ra nên chuối không chín. Tôi xin lỗi nếu anh chị nào đã lỡ mua, tôi xin đổi lại hoặc được hoàn trả tiền. Tôi xin cam đoan chuối chín là do chín tự nhiên, đừng thấy chuối to chín sợ thuốc kích thích vất bỏ tội chuối lắm. Nếu không ăn cứ trả lại, tôi và anh em chương trình sẽ ăn hết vì chuối này chứa mồ hôi, tình cảm của anh em chương trình "chuối nghĩa tình" và bà con.

Quả chuối đã cho tôi nhiều cảm xúc và bài học về ngành thực phẩm tươi.

Cảm ơn chuối. Cảm ơn cả xã hội đã đồng hành!”.