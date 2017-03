Doanh thu dầu khí vượt chỉ tiêu 53.000 tỉ đồng

Tuy vượt chỉ tiêu nhưng doanh thu năm 2009 giảm 15.000 tỉ đồng so với năm 2008 do giá dầu thế giới giảm mạnh. Năm 2009, công tác dịch vụ dầu khí của tập đoàn đạt 90.000 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2008. Đáng lưu ý, tập đoàn đã ký được hợp đồng dịch vụ dầu khí tại Nga, Malaysia. Hiện tập đoàn có 60 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn 600 triệu USD.

Trong năm 2010, dự kiến doanh thu của PetroVietnam đạt 329.000 tỉ đồng. Song song đó, tập đoàn sẽ đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa một số tổng công ty thành viên như tổng công ty khí, các nhà máy điện… nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

TR.H