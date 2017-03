Đòi bảo kê, côn đồ đập phá quán ăn

(PL)- Ngày 16-5, ông Phùng Xuân Hải, chủ quán ăn gia đình Lộc Sơn (thị trấn An Thạnh, Thuận An, Bình Dương) đến công an tố cáo một băng côn đồ khoảng 10 người tới quán đập phá vào đêm 15-6.

Lúc tính tiền xảy ra việc nhân viên cự cãi với khách nên ông Hải tới giảng hòa và nhóm khách trên ra về. Khoảng 15 phút sau, nhóm này quay lại dùng gạch ném vào quán, gây hư hại tài sản trị giá hơn 5 triệu đồng. Ông Hải cho biết vài tháng trước, một băng giang hồ ở thị xã Thủ Dầu Một đến quán gây sự và tuyên bố “san bằng quán” nếu ông không chịu nộp tiền bảo kê hằng tháng. VÕ BÁ