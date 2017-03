Đôi chân làm việc thay tay

Mỗi ngày chị Hành sàng được hơn 100 kg gạo bằng đôi chân. Ảnh: Tấn Tài

Ngày bé Hành chào đời (cách đây 46 năm), người thân trong gia đình hoảng hốt, đau khổ khi thấy phần thịt dưới bả vai của bé lõm sâu thành hai hốc nhỏ, sát nách, hai chân phình to. Nhiều người khuyên gia đình gửi đứa bé bất hạnh này vào chùa nhưng cha mẹ bé vẫn hết mực chăm lo cho đứa con tật nguyền.

Năm Hành lên 7 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai người chị cả Nguyễn Thị Mành (sinh năm 1959). Chị Mành vừa lo bươn chải mưu sinh vừa phải chăm sóc cho đứa em gái tật nguyền nay đau, mai ốm. Thương em, chị Mành ở vậy nuôi em. Thấy chị sớm hôm tần tảo ngoài đồng, về nhà lại vất vả lo cho mình từng thìa cơm, muỗng cháo, Hành quyết tâm luyện đôi chân làm việc thay đôi tay.

Ngày đầu, Hành tập đứng bằng một chân. Do không có đôi tay giữ thăng bằng nên Hành liên tục bị té ngã. Máu mũi chảy ra bê bết, đầu sưng vù. Đêm về, đôi chân mỏi nhừ, các cơ chân co rúm lại, đau đớn. Gần 2 năm ròng rã luyện chân, Hành đã thành công. Có chân trụ vững, Hành tập luyện các ngón chân để kẹp đồ vật. Mới đầu, tập nâng các vật nhẹ, sau tăng dần trọng lượng các vật lên. Theo thời gian, các khớp chân của Hành dần co giãn theo ý muốn, trở nên linh hoạt và tuân theo sự điều khiển của Hành.

Bây giờ chị Hành đã sử dụng thành thạo đôi chân thay đôi tay trong công việc hằng ngày. Bằng đôi chân, chị kẹp chổi quét nhà, gắp thức ăn, cầm lược chải tóc, giặt giũ, thậm chí cả may vá. Cầm tấm áo được cắt may cẩn thận, chị Hành hào hứng khoe: “Đây là chiếc áo do tôi tự mày mò, cắt may. Cứ một chân kẹp kim, chân kia giữ tấm vải. Các mũi khâu tuy có sai lệch nhưng không quá lớn”. Nhìn chiếc áo chị may, nhiều người phải trầm trồ thán phục bởi khả năng kỳ diệu từ đôi chân của người phụ nữ này.

Mong muốn chia sẻ nỗi nhọc nhằn với người chị tần tảo vất vả, chị Hành tự tìm công việc làm để nuôi sống bản thân. Cứ đến vụ mùa, chị Hành đảm nhận công việc ngồi sàng, sảy gạo. Hai chân kẹp hai bên chiếc sàng và di chuyển nó một cách thuần thục. Trung bình mỗi ngày, chị sàng được hơn 100 kg gạo. Không chỉ sàng, sảy gạo trong nhà, chị còn nhận làm thuê cho nhiều gia đình khác. “Cứ sàng được 100 kg, tôi được trả công 3 kg. Hết mùa cũng thu được kha khá” - chị Hành cho biết.

Đến mùa đậu phộng, chị lại ngồi hái suốt ngày sau hè. Một chân kẹp quả, chân kia giữ ngọn, hơn sào đậu phộng trong nhà đều do một mình chị hái. Nhiều lúc xong sớm, chị lại sang hàng xóm hái phụ để đổi công ngày gặt lúa.

Do phải thường xuyên sử dụng hai chân nên khi làm việc chị thường ngồi, từ đó lưng chị ngày càng còng, đi lại khó khăn.

Lâu lâu, căn bệnh thấp khớp trở chứng hành hạ chị suốt ngày đêm. Nói về em gái mình, chị Mành cho biết: “Dù tật nguyền nhưng em tôi làm việc không thua người lành lặn. Hành thương tôi vất vả nên gắng sức làm, nhiều khi đổ bệnh mà vẫn cố làm việc. Nhà nghèo chỉ có hai chị em nên phải gắng sức. May mà tôi có sức khỏe để lo cho em. Chỉ sợ đến một lúc nào đó, tôi nằm xuống không biết ai sẽ chăm sóc em”.

Theo Đình Thức (NLĐ)