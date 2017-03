Đối đầu với xe tải, 3 người trong gia đình tử nạn

Xe BKS 73A – 004.77 dập nát và biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Theo cơ quan công an, xe ô tô 7 chỗ BKS 73A – 004.77 do ông Bùi Văn Hải (SN 1958), trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới điều khiển theo hướng Bắc Nam đã đối đầu với xe tải BKS 43C – 035.20 do Trần Đình Nhân (SN 1991), trú tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, điều khiển, đang lưu thông ngược chiều.

Vụ va chạm khiến chiếc xe con bị biến dạng hoàn toàn, trong đó 3 người chết tại chỗ là ông Bùi Văn Hải; bà Bùi Thị Hoa (81 tuổi, mẹ ruột ông Hải), Bùi Văn Hiếu (đang học lớp 6, con trai ông Hải). 4 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện gồm: bà Đặng Thị Hiền (SN 1969, vợ ông Hải), Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990, con gái ông Hải), chú ruột Bùi Văn Diệp (SN 1957), cháu rể Hoàng Văn Thắng.

Chính quyền địa phương huyện Bố Trạch đã tổ chức cứu nạn và hỗ trợ cho các nạn nhân bị chết mỗi người 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.