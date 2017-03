Đòi nợ 5 tỉ, bắt giam người trong khách sạn

Tháng 5-2011, Bần được một người bạn cùng quê là Nguyễn Văn Doanh, rủ vào thành phố Hồ Chí Minh “làm ăn”. Khi vào đến nơi, Bần được Doanh sắp xếp ở trong một khách sạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Doanh trao đổi với Bần việc một người tên Nam trú tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thuê đòi nợ số tiền 5 tỉ đồng.

Sau khi bàn bạc, Nam, Bần và Doanh bắt cóc một thanh niên đưa về “giam” trong khách sạn. Bần được giao nhiệm vụ giám sát sinh hoạt của người này trong 23 ngày.



Phát hiện người thân bị mất tích, người nhà của thanh niên nọ trình báo với cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ Doanh để điều tra. Biết tin Doanh bị bắt, Bần bỏ trốn về quê, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã.