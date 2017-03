Đòi nợ, bị truy sát

Theo thông tin ban đầu, tối 23-9, anh Nguyễn Hữu Trường (ngụ quận 12) đi ăn tối cùng vợ và hai người bạn là anh Lê Vũ Tấn Tài và Nguyễn Minh Hưng.

Khi đến đường Phan Xích Long, vợ anh Trường tình cờ gặp một phụ nữ tên My (chưa rõ lai lịch). My có nợ vợ anh Trường 6 triệu đồng chưa trả nên vợ chồng anh Trường nói chuyện đòi nợ. Trong lúc nóng giận, anh Trường đã tát My hai cái vào mặt. Ngay lúc này, bất ngờ có một nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí từ nhà hàng số 292 Phan Xích Long chạy ra đuổi chém nhóm anh Trường. Hai người bạn anh Trường đã bị thương tích, cụ thể anh Tài bị gãy tay phải, còn anh Hưng bị đứt gân hai cánh tay.

