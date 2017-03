Đổi tên vẫn không thoát

Vụ án giết người do Trần Văn Hưng gây ra tối 24-6-2006, tại phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Từ quê ra Hà Nội kiếm việc làm, tối 24-6-2006, Hưng đến nhà trọ của người anh họ là Nguyễn Thế Hoàng, ở phường Vĩnh Phúc và gặp một số bạn của Hoàng, trong đó có Nguyễn Văn Hào, SN 1981, là anh trai Hoàng đang ngồi uống bia. 20h30 cùng ngày, Hào sang phòng trọ bên cạnh để xin lửa hút thuốc lá và xảy ra mâu thuẫn với một số người ở phòng trọ này.

Thấy to tiếng, anh Trần Quốc Hùng, chủ nhà trọ đã ra can ngăn, nhưng bị Hoàng, Hào và Hưng cầm dao tông đuổi chém. Trong khi truy sát anh Hùng, nhóm Hưng, Hoàng và Hào bắt gặp anh Cường, em trai anh Hùng đã tấn công làm anh Cường tử vong. Sau khi gây án, hai anh em Hoàng và Hào đã tới cơ quan công an đầu thú, còn Hưng bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Trong quá trình truy tìm đối tượng Hưng, các chiến sỹ Đội Truy bắt đối tượng truy nã - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã nhiều lần về huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để phục bắt đối tượng nhưng đều không có kết quả. Tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến các mối quan hệ của đối tượng Hưng, các chiến sỹ Đội Truy bắt đối tượng truy nã nắm được hắn quen một số người ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Giữa tháng 12-2009, một mũi trinh sát của Đội Truy bắt đối tượng truy nã do Trung tá Nguyễn Thanh Phúc phụ trách, đã vào Lâm Đồng xác minh. Được sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Lâm Đồng, mũi trinh sát đã phát hiện tại huyện Bảo Lộc có một ngôi chùa nằm trên núi cao.

Cách đây 3 năm, đúng vào thời điểm sau khi xảy ra vụ án giết người tại phòng trọ ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình - Hà Nội, ngôi chùa này tiếp nhận một nam thí chủ đến xin xuống tóc đi tu với cái tên Trần Đình Khang. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm tu hành ở đây, người có tên Khang đã bỏ chùa xuống núi sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Sau khi cho các vị sư sãi của ngôi chùa nhận dạng, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã làm rõ kẻ tu hành không thể bỏ được những thói hư trần tục kia chính là tên sát nhân mang tên Trần Văn Hưng, quê gốc ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục truy “nóng” dấu vết tội phạm, Trung tá Nguyễn Thanh Phúc và các đồng nghiệp phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Hưng đang ẩn náu tại xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 18-12-2009, các chiến sỹ Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ Trần Văn Hưng đang ngồi ba hoa với một số người trong một quán rượu ở xã Hiệp Thành, dưới vỏ bọc là cái tên giả Trần Đình Khang.

Theo Hà Trang (ANTĐ)