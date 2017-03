Đòi tiền môi giới kết hôn vì vợ 'không còn con gái'

Chiều 3/6, đại tá Nguyễn Chí Dũng, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ, cho biết đã chuyển hồ sơ cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh xử lý vụ người Trung Quốc đòi lại tiền cưới và môi giới kết hôn.

Theo tường trình của Zhu ZhiJun (44 tuổi), qua Internet, anh quen một phụ nữ Trung Quốc thường xuyên qua Việt Nam mua bán là Sun GenPo (29 tuổi). Ngày 20/4, Zhu nhập cảnh vào Việt Nam và sau đó được Sun đưa xuống Sóc Trăng tìm một cô gái kết hôn.

Trong vụ này, Zhu đưa Sun 15.000 nhân dân tệ tiền môi giới, đưa nhà gái 4 triệu đồng để đãi tiệc cùng sính lễ 6 triệu đồng. Sau đêm "động phòng" tại Cần Thơ, Zhu phát hiện vợ không còn con gái vì đã có một đời chồng nên đưa về Sóc Trăng trả và đòi lại tiền cưới. Do không muốn mất mặt với hàng xóm, nhà gái đồng ý trả lại 6 triệu đồng sính lễ, 4 triệu đãi tiệc đã sử dụng hết nên không trả.

Hai tuần trước, Zhu gặp lại Sun ở Cần Thơ và đòi lại tiền môi giới 15.000 nhân dân tệ. Lúc hai người cự cãi gây mất trật tự, công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đến can thiệp và thông báo vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ.

"Sau khi xác minh, Zhu bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi hoạt động trái với mục đích nhập cảnh", một cán bộ cho biết.

Theo Trà Giang - Tố Trâm (VNE)