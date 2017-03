Đối tượng sát hại bà Hà Thúy Linh đã rời Trung Quốc đại lục

Tuy nhiên, đối tượng đã xuất cảnh khỏi Trung Quốc đại lục nên công việc truy bắt nghi phạm sẽ gặp khó khăn nhất định.Phía Trung Quốc cũng đã thông báo nội dung này cho các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời đề nghị phối hợp để truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong chiều 19-11, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, ông Nguyễn Tiến Hồng cho biết ngay từ khi vụ án xảy ra, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã tích cực phối với cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra, sớm tìm ra và truy bắt thủ phạm.

Tổng Lãnh sự quán đã chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo hộ kịp thời và đầy đủ quyền lợi của công dân Việt Nam tại nước ngoài. Ngoài ra, Tổng Lãnh sự quán cũng tạo điều kiện và hỗ trợ hiệu quả người thân bà Hà Thúy Linh sang Trung Quốc xử lý các công việc liên quan.Về vấn đề đưa thi thể bà Hà Thúy Linh về Việt Nam an táng theo yêu cầu của người thân, ông Nguyễn Đức Thiện, cán bộ lãnh sự phụ trách công tác bảo hộ công dân, cho biết do phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi lần hai của cơ quan giám định hình sự Bộ Công an Trung Quốc (luật pháp sở tại quy định nhanh nhất 15 ngày làm việc mới có kết quả khám nghiệm), nên phía bạn chưa có thông báo chính thức về thời gian cụ thể cho phép thân nhân đưa thi thể bà Hà Thúy Linh về Việt Nam an táng.Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp và giúp đỡ người thân bà Linh hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm cấp giấy chứng tử, cấp phép nhập cảnh thi hài và thông báo gửi các cơ quan hữu quan Việt Nam.Ông Thiện khẳng định ngay sau khi có thông báo liên quan của cơ quan chức năng Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu sẽ thông báo ngay cho người thân bà Linh để đưa thi thể bà Linh về nước an táng trong thời gian sớm nhất.

Bà Hà Thúy Linh, sinh ngày 24-12-1970 tại tỉnh Đồng Tháp, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Linh có trụ sở tại 31A Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 19-9-2015, bà sang Trung Quốc ký kết hợp đồng làm ăn. Khi đến sân bay quốc tế Bạch Vân, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bà Linh được bạn hàng đón về TP Đông Quản (Quảng Đông), sau đó bị đánh thuốc mê và bị cướp sạch tiền và hộ chiếu.

Sáng 20-9, người dân địa phương phát hiện bà Linh tại khu vực đường vắng dưới chân đồi thuộc thôn Cửu Giang Thủy, thị trấn Thường Bình, TP Đông Quản và đã báo cho cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường đưa bà Linh về đồn công an lấy lời khai ban đầu, sau đó thuê khách sạn cho bà Linh nghỉ ngơi và giúp đỡ liên hệ với thân nhân tại Việt Nam.

Từ chiều tối 20-9, bà Linh thấy khó chịu trong người nên đã được đưa đến bệnh viện, tại đây bà được xác định là tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng 12 do tác động ngoại lực.

Sáng sớm 22-9, bà Linh đã tử vong tại bệnh viện. Chiều 22-9, Công an tỉnh Quảng Đông đã thông báo vụ việc cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.

Công an tỉnh Quảng Đông bước đầu nhận định đây là vụ án giết người, cướp của phức tạp nên ngày 29-9 đã làm các thủ tục cần thiết để tiến hành khám nghiệm tử thi trước sự chứng kiến của bà Hà Mỹ Châu, chị gái của nạn nhân, từ Việt Nam sang.

Do tính chất vụ án phức tạp, Bộ Công an Trung Quốc đã cử tổ công tác điều tra hình sự từ Bắc Kinh xuống Quảng Đông phối hợp điều tra.Việc khám nghiệm tử thi lần hai xuất phát từ yêu cầu đảm bảo công tác điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án được khách quan, toàn diện, đầy đủ, đúng quy trình, nhằm xác định chính xác nhất nguyên nhân tử vong của bà Hà Thúy Linh.

Tuy nhiên, điều này có ảnh hưởng nhất định đến nguyện vọng sớm đưa thi thể bà Hà Thúy Linh về Việt Nam an táng./.

