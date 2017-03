Đôi vợ chồng công nhân chết trong phòng trọ

Trước đó, các công nhân cùng thuê tại đây nghe mùi hôi bốc ra từ phòng trọ của vợ chồng Phạm Phương Lan, Nguyễn Hoàng Sơn (cùng quê Cà Mau). Khi công an phá cửa vào trong thì phát hiện chị Lan nằm chết trên sàn nhà còn anh Sơn chết trong tư thế treo cổ, đang trong giai đoạn phân hủy. Bước đầu cơ quan công an xác định các nạn nhân chết do ngạt thở.

Sáng cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ chết người tại một nhà trọ ở khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Theo lời chủ nhà trọ, khuya 21-10, anh Mai Xuân Quyền cùng em trai là một sinh viên tại làng đại học (TP.HCM) thuê phòng lạnh số 9 để ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau, người em lay anh thức dậy đi ăn sáng thì biết anh đã chết.

Phía gia đình cho rằng Quyền trúng gió nên không đồng ý cho mổ tử thi để điều tra. Tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

VÕ BÁ