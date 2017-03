Đôi vợ chồng trẻ bị lũ cuốn trôi khi đi hái dâu

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 7/9, do nhà có lứa tằm đang ăn rỗi, anh Phạm Văn Hùng và vợ là chị Nguyễn Thị Hương đã cùng 3 người trong thôn tìm cách bơi sang cánh đồng bên bãi để hái dâu về cho lứa tằm đang trong thời kỳ ăn rỗi.

Khi đi qua bờ đê đến phần bãi nơi gia đình trồng dâu, do những ngày qua mưa lớn, con đường mòn cũ thường ngày vẫn đi đã bị ngập sâu. Cả năm người đã đi tìm đường lội sang bãi dâu theo cảm tính để hái dâu. Cả mấy người cùng đi trong đoàn bị nước lũ bất ngờ cuốn trôi do đi chệch con đưòng mòn mà thường ngày vẫn đi ra.

Vợ chồng anh Hùng ra đi, để lại mẹ già một mình, ốm đau bệnh tật.

Nước lũ lớn nên cuốn cả năm người trôi đi khoảng 10m so với chân đê, do dòng nước to, chảy xiết, nên chị Hương không bơi vào được đã bị nước lũ cuốn đi. Thấy vợ bị dòng nước cuốn, anh Hùng đã quay lại để cứu vợ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên đã cuốn theo cả hai vợ chồng.

Những người còn lại đã được một số người dân cứu vớt kịp thời nên đã may mắn sống sót.

Ông Đỗ Doãn Cường, Chủ tịch UBND xã Thiệu Tân cho biết: “Ngay sau khi nhận được công điện của Ban phòng chống lụt bão, chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân dừng ngay việc hái dâu bên bãi, nhưng không hiểu tại sao 5 người này vẫn đi hái dâu nên đã để xảy ra việc đau lòng trên. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất bất ngờ và đã huy động ngay lực lưọng cứu hộ và xuồng máy để tìm kiếm thi thể của vợ chồng nạn nhân”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng bà con nhân dân đã tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của hai vợ chồng anh Hùng.

Theo Duy Tuyên (Dân Trí)