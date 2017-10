Đội xe cứu nạn xuyên đêm

Chị Nguyễn Thị Ngoan (phường 4, TP Tây Ninh) cho biết mới đây chồng chị bị tai nạn giao thông gãy chân ngay trên địa bàn phường 4. Người dân bên đường đã gọi điện thoại ngay cho Đội CNGT. Chị nói: “Mới đầu mấy anh chạy xe máy tới. Người thì sơ cứu, nẹp vết thương, người thì giữ hiện trường đợi công an tới giải quyết. Sau đó, có anh chạy xe hơi lại chở đi bệnh viện tỉnh. Bác sĩ cho biết vết thương được sơ cứu rất tốt nên chỉ bó lại là ổn. Tôi đã xin gửi tiền ủng hộ cho đội có tiền xăng xe nhưng mấy anh từ chối hết, mấy ảnh không nhận tiền”.

Đội CNGT tuần tra hằng đêm, giúp đỡ người gặp nạn. Ảnh: HM

Đội CNGT thành lập ngày 30-4-2014, hiện có 28 thành viên, tất cả đều có công ăn việc làm ổn định. Ngoài giờ làm, các anh sắp xếp thời gian để tham gia với đội đi tuần ít nhất hai đêm/tuần. Những năm qua đội đã tham gia giúp đỡ, cứu nạn hơn 1.000 ca. Từ đầu tháng 10 đến nay, đội đã cứu nạn 25 ca. Trong đó có những ca khá nghiêm trọng như chấn thương đầu; gãy tay, chân. Chủ yếu là do người tham gia giao thông có uống rượu bia trước. Ngoài ra, có nhiều vụ va quẹt khác do đi lễ hội.