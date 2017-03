Đồn biên phòng 348 Phú Yên cứu 3 ngư dân bị nạn

Trước đó, lúc 9 giờ cùng ngày, tại khu vực trên, ông Lê Văn Láy cùng hai ngư dân (đều trú tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đi trên vỏ lườn bị sóng đánh chìm.



Sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng 348 điều động 12 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn và đến buổi trưa đã tìm thấy và đưa ba ngư dân vào bờ an toàn.



Chiếc vỏ lườn được ngư dân địa phương trục vớt./.







Theo Thế Lập (TTXVN/Vietnam+