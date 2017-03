Dồn dập cắt điện vì... ưu tiên công trình "nghìn năm"

Cho đến thời điểm này, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội vẫn chưa thể lý giải xác đáng vì sao, lại "thẳng tay" cắt điện của dân để sửa chữa, nâng cấp và đấu nối các công trình lưới điện, dù cho, thời tiết oi nồng, khó chịu và nắng nóng tới 40 độ C?



Trong khi đó, trước đây, lãnh đạo ngành điện Hà Nội luôn cam kết, sẽ chỉ cắt điện sửa chữa lưới vào ngày mát trời.



Các lý do cắt điện mà Tổng công ty này công bố trên website của mình vẫn theo kiểu “cực chẳng đã, không thể đừng”: phục vụ kiểm tra vận hành lưới điện trước mùa mưa bão.



Nhưng lý do thực chất là bởi, điện lực Hà Nội đang chịu sức ép hạn mốc thời gian được “đào đường, hạ ngầm lưới điện” phải kết thúc vào 30/6. Khắp các quận, huyện đang ở tình trạng “chạy đua” với thời gian để hoàn thành các công trình này.

Lãnh đạo điện lực quận Hà Đông giãi bày: Trước đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo ngành điện chúng tôi là nếu phải cắt điện để thực hiện các công trình “nghìn năm” thì cũng phải dứt điểm trước 30/6. Sang tháng 7, có nhiều sự kiện quan trọng như thi đại học, thi tuyển sinh vào lớp 10… Do đó, từ 1/7, ngành điện lực Hà Nội sẽ không được cắt điện nữa.



Trong khi, khối lượng các công trình dự án “cần cắt điện” thì nhiều, mà vẫn trong tình trạng dang dở, chưa xong.



“Ở thời điểm này, chúng tôi phải tu sửa lưới, cấp tập hòan thành 3 dự án nâng cấp lưới, dự án sửa chữa đường dây lớn 377 cấp điện cho cả khu Văn Quán và một nửa quận Hà Đông. Rồi một loạt các công trình đền bù cư dân đường Lê Văn Lương kéo dài…. Không cắt điện để làm bây giờ, thì tháng 7 là “hết cơ hội”, ông chia sẻ.



Lý giải về chuyện chọn đúng ngày nắng nóng để sửa chữa mà không triển khai các chương trình này vào mùa đông, ngày mát, vị lãnh đạo này cho hay, vì các dự án bây giờ mới có tiền để làm. Ở quí I, mới là giai đoạn lên kế hoạch, đã vay được vốn đâu?



Trao đổi qua điện thoại với PV VietNamNet, ông Trần Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP Hà Nội cũng xác nhận, sang tháng 7, thành phố yêu cầu không được đào đường, hạ ngầm lưới điện và cắt điện nữa.



Lý do thứ 2 là phải đấu nối mấy trăm công trình trạm biến áp để chống quá tải vào lưới điện thành phố và lý do thứ 3 là kiểm tra đường dây, hệ thống điện trước mùa mưa bão, ông liệt kê.



Ông Tổng giám đốc này đồng thời phủ nhận lý do tiết giảm điện, cắt điện luân phiên.



Theo ông Phạm Lê Hùng, Giám đốc Trung tâm điều độ điện Hà Nội, kế hoạch này đã "lên khung" từ trước ngày thực hiện 2 tuần. Thực chất, có thể thực hiện các lịch bảo dưỡng, sửa chữa, trùng tu vào ngày khác.



Tuy nhiên, trước câu hỏi vì sao lại lên kế hoạch sửa chữa, trùng tu... đúng lúc thời tiết khắc nghiệt, trái với chỉ đạo công điện của Chủ tịch UBND Thành phố về việc đảm bảo điện ngày nóng, ông đành bảo: “Tôi chỉ trả lời thế thôi.”



Cùng kỳ năm ngoái, bắt đầu từ 9/6/2009, người dân trên toàn TP Hà Nội khốn khổ vì mất điện 4-5 lần/đêm do quá tải.



Tháng 6 năm nay, Tổng công ty điện lực Hà Nội Hôm 15/6, sản lượng tiêu thụ điện của Hà Nội vẫn ở mức rất cao, tới 33,5 triệu MWh trong khi nhu cầu điện của Hà Nội ngày nóng này có thể phải tới 40 triệu MWh.





