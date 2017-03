Đóng cửa trường có cháu bé 14 tháng tuổi bị chết ngộp

Hôm qua, 2-3, đoàn kiểm tra liên ngành H.Dĩ An, Bình Dương đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản, đình chỉ hoạt động các cơ sở của trường mầm non Tuổi Ngọc (KP Nhị Đồng 1, Dĩ An, Bình Dương) từ ngày 3-3, vì cơ sở hoạt động không phép và để xảy ra tai nạn làm chết cháu Trương Thúy Vy (14 tháng tuổi).

Sáng ngày 3-3, tại trường nhân viên trường tiếp nhiều phụ huynh chưa biết thông tin cơ sở ngưng hoạt động với thái độ chia sẻ, và hứa sẽ sớm đáp ứng mọi yêu cầu về cơ sở vật chất để sớm được cấp phép hoạt động trở lại.



Ông Bùi Văn Đoàn (chủ các cơ sở trường mầm non Tuổi Ngọc) cũng cho biết trường đã hỗ trợ gia đình cháu Vy 100 triệu và thông tin này cũng được anh Nhinh (bố cháu Vy) xác nhận. Cũng tại cơ sở này sáng nay, hàng chục phụ huynh vào gặp chủ cơ sở để nhận lại hồ sơ cũng như những khoản tiền đã đóng.



Trao đổi với PV, chị Đặng Thị Mỹ Hạnh (An Giang) đang làm công nhân tại KCN Sóng Thần, gởi con 4 tuổi tại đây chia sẻ: "gia đình thật bất ngờ khi nhận được thông tin trường đóng cửa mặc dù cũng đã biết vụ tai nạn trước đó. Giờ không biết gởi con ở đâu, hôm nay phải nghỉ làm 1 bữa... Chỉ mong sao trường sớm hoạt động trở lại...". Không chỉ mình chị Hạnh mà nhiều phụ huynh cũng lâm vào cảnh không biết gửi con ở đâu vào lúc này. Ông Đoàn cho chúng tôi xem rất nhiều thư của phụ huynh gởi đến chia sẻ và mong muốn trường sớm được cấp phép và hoạt động trở lại.



Việc đóng cửa đột ngột các cơ sở của trường mầm non Tuổi Ngọc thật sự gây khó khăn cho hơn 200 phụ huynh đang gởi con tại đây, vì đa số họ là những công nhân nhập cư, cần nơi gởi con để tiện việc mưu sinh hàng ngày.



Chỉ mong sau, sau tai nạn này, các ngành chức năng H.Dĩ An và cơ sở Tuổi Ngọc sớm rút kinh nghiệm và hoàn thiện mọi yêu cầu về cơ sở vật chất để được cấp phép và hoạt động trở lại.

Theo Đ.LÊ (NLĐ)