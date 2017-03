Động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Cuối năm 2011 đầu năm 2012, trên địa bàn huyện Bắc Trà My và khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 liên tục xảy ra các trận rung chấn mạnh, sau đó xảy ra hiện tượng rò rỉ nước qua thân đập. Các nhà khoa học kết luận các trận rung chấn kèm theo tiếng nổ ở huyện Bắc Trà My là do động đất kích thích. Các trận động đất đo được đạt tới 3,5 độ Richter. Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và thủy điện Sông Tranh 2 phải khắc phục xong các sự cố rò rỉ nước trước mùa mưa mới được phép tích nước. Đồng thời, yêu cầu EVN xây dựng kịch bản để di dời dân khi có sự cố và lên phương án phòng, chống lụt bão cho mùa mưa 2012. Cường độ của rung chấn rất lớn, mạnh hơn rất nhiều so với các lần trước. Trước mắt, chúng tôi đi kiểm tra, khảo sát sau đó báo cáo với tỉnh và đề nghị các bộ, ngành trung ương vào cuộc nhanh chóng xây dựng phương án và lắp đặt ngay các trạm quan trắc động đất. Hiện không có dấu hiệu lạ hay hiện tượng bất thường nào tại thân đập. Ông PHẠM VIẾT TÍCH, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam Trong trường hợp động đất do chuyển động đột ngột của vỏ trái đất là động đất kích thích. Đây là hiện tượng bình thường, không gây ảnh hưởng lớn vì mức độ nhẹ, dưới 5,5 (cấp 7) độ Richter, hoàn toàn nằm trong khả năng kháng chấn của thủy điện. Tuy nhiên, thủy điện sông Tranh 2 chỉ mới tính đến phương án động đất kích thích, chưa tính đến trường hợp động đất nứt đất, triệt lở đất. Nếu xảy ra trường hợp này thì hậu quả vô cùng lớn, đặc biệt là khu vực thủy điện vì sẽ làm rò rỉ đập hoặc dẫn đến vỡ đập. TS PHẠM VĂN HÙNG, Viện Địa chất Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 gửi huyện thì sự cố rò rỉ nước đã được các chuyên gia Trung Quốc khắc phục xong. Thẩm thấu qua thân đập hiện chỉ còn 5,4 lít/giây. Trong thời gian khắc phục sự cố thì tại thủy điện Sông Tranh 2 có khoảng 30 chuyên gia của Trung Quốc đến làm việc nhưng họ đã được về nước cách đây khoảng 20 ngày, chỉ còn ba chuyên gia ở lại. Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My