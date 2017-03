Đồng Nai: Làm sai lệch vụ án, năm công an bị khởi tố

Trong đó, hai bị can bị bắt tạm giam là trung tá Đinh Công Luận - đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy huyện Tân Phú, Võ Văn Nguyên - phó trưởng Công an thị trấn Tân Phú. Ba bị can Huỳnh Văn Thơ - nguyên trưởng Công an thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú), Phan Văn Minh, Trần Đình Thái là công an viên thị trấn Tân Phú được cho tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Công an huyện Tân Phú bắt quả tang vụ đánh bạc với số tiền tang vật khoảng 5 triệu đồng. Với số tiền tang vật trên, Công an huyện Tân Phú phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trung tá Luận (lúc đó là đội trưởng Cảnh sát hình sự huyện Tân Phú) cùng với bốn bị can trên đã “điều chỉnh” số tiền bắt quả tang xuống còn 1 triệu đồng để không xử lý hình sự vụ đánh bạc trên.

TRUNG DUNG