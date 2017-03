Đồng Nai: Mở cuộc truy quét cát lậu lớn nhất

Tối 23-5, sau một thời gian điều nghiên, trinh sát, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cảnh sát cơ động (PC46) bất ngờ tập kích vào điểm hút cát lậu ở cồn Mu Rùa, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

“Tập đoàn” trộm cát

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 32 đối tượng, ba sà lan, hai đầu kéo, một xáng cạp, sáu tàu bơm hút trọng tải hàng trăm tấn, một tàu lớn chở cát và khoảng 50 m3 cát. Đa số các phương tiện này từ tỉnh Long An qua hút cát lậu. Tất cả chủ phương tiện đều không đưa ra được bất kỳ một giấy phép nào. Toàn bộ 13 phương tiện được lai dắt về Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai để làm rõ.

Để bắt quả tang “tập đoàn” cát lậu này, lực lượng cảnh sát môi trường đã dày công trinh sát. Cồn Mu Rùa vây quanh bởi những rừng đước, cồn đước khác. Ghe hút cát lậu đã làm một góc cồn hõm xuống, khi nước lên, phương tiện vào hút cát lậu. Nước ròng, vị trí ghe tàu hạ thấp xuống vũng, ở ngoài nhìn không thấy vì cây đước che khuất và vũng này chỉ có một lối vào duy nhất. Tuy nhiên cũng vì thế, khi lực lượng chức năng tập kích bất ngờ, tất cả đều không kịp tháo chạy.

Những chiếc tàu, sà lan hút trộm cát trên cù lao Mu Rùa (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) bị bắt giữ. Ảnh: MT

Theo một nguồn tin, nhóm trộm cát này đã liên tục khai thác trộm từ sáu tháng qua. Những ghe tàu trên hằng ngày sau khi khai thác đều dùng sà lan chuyển cát qua tàu lớn đưa đi TP.HCM và miền Tây tiêu thụ, mỗi ngày ước tính hàng trăm mét khối cát bị hút trộm, đe dọa sạt lở, xói mòn một vùng rộng lớn trên sông Thị Vải.

Trước đó, ngày 22-3-2011, cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP Biên Hòa phối hợp với các ngành chức năng phát hiện bốn chiếc ghe đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai đoạn qua phường Bửu Hòa. Thấy lực lượng kiểm tra, chúng đã nhấn chìm hai ghe, năm đối tượng nhảy xuống sông trốn thoát. Bốn đối tượng còn lại với hai ghe chứa đầy cát bị tạm giữ. Chúng khai nhận mỗi ngày hút trộm cát, thu hàng chục triệu đồng.

Sẽ đề nghị tịch thu phương tiện và lợi nhuận bất chính

Giữa tháng 3-2011, trên sông Thị Vải đoạn qua cảng Phú Mỹ (huyện Tân Thành), biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu đã phát hiện sà lan SG 2015 do Phạm Ngọc Thạch làm thuyền trưởng vận chuyển 100 m3 cát và sà lan không số do Giang Công Tuấn làm thuyền trưởng chở 150 m3 cát. Cả thuyền trưởng đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Nạn khai thác cát đã làm xói lở bờ sông và có nguy cơ đe dọa đất đai, vườn tược các công trình bến bãi ven sông. Khó khăn trong việc chống nạn cát lậu là địa bàn sông nước hiểm trở, những kẻ trộm cát luôn bố trí cảnh giới, báo động nên việc bắt quả tang là rất khó. Cạnh đó, do lợi nhuận cao (cát sông Đồng Nai là cát xây dựng, giá cao gấp nhiều lần cát san lấp) mà mức phạt thấp nên rất khó ngăn chặn. Nhiều người dân cho biết họ lo lắng vì bọn hút cát trộm sẵn sàng hành hung khi bị đẩy đuổi, tố giác. Thậm chí đã có lần cán bộ Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cùng với đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra nạn khai thác cát ở khu vực La Ngà đã bị các đối tượng hăm dọa.

Được biết, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường và các phòng chức năng, công an các địa phương quyết liệt tấn công vào “sào huyệt” của các đối tượng. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh phạt thật nghiêm, tịch thu, sung công những phương tiện bơm hút và vận chuyển cát lậu. Qua đấu tranh, làm rõ, sẽ truy thu lợi nhuận bất chính từ việc khai thác trộm tài nguyên này.

NGHĨA HƯNG - KHÁNH LY