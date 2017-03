Đồng Nai: Nhiều công ty ăn cắp điện

Đối tượng trộm cắp điện bị cơ quan chức năng phát hiện không dừng lại ở những hộ dân nhỏ lẻ mà có cả các công ty sản xuất, kinh doanh lớn.

Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 10 giờ 30 ngày 7-10, nhân viên Điện lực Biên Hòa (Công ty Điện lực Đồng Nai) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và Công an đồn Khu công nghiệp Biên Hòa bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Công ty TNHH Yng Hua (đóng tại số 11 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, do một người Đài Loan tên là Kuo Jung Hua làm chủ) có hành vi gian lận trong sử dụng điện.

Hành vi gian lận điện của công ty này hết sức tinh vi. Trước mỗi điện kế, “kẻ trộm” đã đấu tách dây cáp tín hiệu dòng điện bằng cách cắt vỏ nhựa PVC cáp tín hiệu dòng và đấu tách cáp tín hiệu ba pha (gộp bốn dây lại thành một dây trần), sau đó quấn băng keo và dây rút nhựa. Theo một nhân viên Điện lực Biên Hòa, với thủ thuật này, Công ty TNHH Yng Hua đã tác động làm cho điện kế đo đếm điện năng tiêu thụ ít hơn điện năng thực tế mà công ty đã sử dụng. Khi kéo dây tín hiệu ra khỏi thùng điện kế mà không mở nắp thùng thì các vị trí đấu tách này nằm ngoài thùng. Do Công ty TNHH Yng Hua là một trong những “khách hàng lớn” của Điện lực Biên Hòa nên thiệt hại của ngành điện trong trường hợp này là khá lớn. Điện lực Biên Hòa và Sở Công Thương đang tiến hành tính toán mức độ thiệt hại và xử lý theo quy định hiện hành.

Ông Kuo Jung Hua ký vào biên bản thừa nhận sai phạm.

Trước đó, Điện lực Xuân Lộc (Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) cũng phối hợp Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra việc sử dụng điện tại Siêu thị điện máy Anh Tám (Công ty TNHH MTV TM-DV Anh Tám, đóng tại huyện Xuân Lộc) và phát hiện ông Khuất Hữu Bảy (anh ông Tám, ở nhà kế bên) đã tự ý thay đổi sơ đồ điện kế, đấu dây pha từ nhà mình kéo sang nhà ông Tám, khiến điện kế nhà mình không quay số. Sau đó, họ kết hợp dây này với dây nguội để dùng trong siêu thị dù siêu thị này đã có điện kế riêng. Theo tính toán của Điện lực Đồng Nai, tổng số sản lượng điện truy thu tạm tính (từ 26-3-2011 đến 26-3-2012) là 142.458 kWh, tương ứng 527 triệu đồng. Do vụ gian lận điện có giá trị lớn nên Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã quyết định đình chỉ vụ án. Một nguồn tin riêng của chúng tôi cho hay Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai dự kiến xử phạt doanh nghiệp này gần 2 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp Anh Tám cũng đang dự tính khởi kiện quyết định của Điện lực Đồng Nai.

Mỗi năm phát hiện 300 vụ Trước tình hình trộm cắp điện diễn ra phức tạp, Công ty Điện lực Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp phòng, chống hành vi gian lận trong sử dụng điện và trao đổi kinh nghiệm về quá trình kiểm tra, lập biên bản các khách hàng lấy cắp điện. Trong hai năm gần đây, trung bình mỗi năm trên địa bàn Đồng Nai có khoảng 300 vụ lấy cắp điện bị phát hiện, sản lượng truy thu trên 1,1 triệu kWh, tương ứng với số tiền gần 3 tỉ đồng. Hiện nay, hành vi trộm cắp điện chủ yếu chỉ bị xử lý hành chính, vì thực tế việc xác định thiệt hại để chuyển cơ quan công an xử lý hình sự là điều không dễ.

