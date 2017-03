Đồng Nai: 'Nữ quái' thanh toán nhau trong quán nhậu

Ngày 29/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) để điều tra, làm rõ vụ trọng án vừa xảy ra tại địa phương này.



Theo đó, khoảng 2h rạng sáng 28/8, lực lượng CSGT – công an huyện Định Quán nhận được nguồn tin báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 20, xã La Ngà, huyện Định Quán.



Khi đến nơi, lực lượng công an phát hiện nạn nhân Nguyễn Hồng Cúc (SN 1994, ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) đã tử vong.



Tuy nhiên, giám định ban đầu, cơ quan công an xác định trên thi thể của Cúc có khoảng 10 vết đâm bằng hung khí sắc nhọn, trong đó có một số vết đâm thấu tim, lủng phổi, dẫn đến nguyên nhân tử vong. Do đó lực lượng công an vào cuộc điều tra.



Kết quả xác định, trước đó, khoảng 0h10’ rạng sáng 28/8, Cúc cùng một nhóm bạn ngồi lai rai tại quán nhậu ở ấp 1, xã La Ngà. Khi ra về thì nhóm của Cúc xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhau nữ khác ngồi bàn kế cận.



Trong lúc ẩu đả, Cúc bị 1 cô gái dùng dao bấm tấn công, đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án nhóm hung thủ bỏ trốn. Riêng Cúc nguy kịch, được bạn đưa bằng xe gắn máy đi cấp cứu nhưng đến địa điểm trên thì bị tai nạn giao thông.



Công tác điều tra, công an huyện Định Quán xác định hung thủ đâm Cúc chính là Nguyễn Thị Thùy Trang và đã bắt giữ đối tượng này để điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ





Theo Quách Đan ( VNN)