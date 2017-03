Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây là trẻ mới sinh còn nguyên cuống rốn và nhau, bị chết do ngạt nước.Ngày 8-11, cơ quan công an đã xác định trẻ sơ sinh chết là do ngạt nước.Xác nạn nhân được giao cho Ban Thương binh - Xã hội xã Hiệp Hòa chôn cất. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ .





Theo Cao Thuyên (Dân Việt)