Đồng Nai: Phó công an xã bị tố đánh dân

Mẹ của anh Mai Ngọc Hóa ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai) đã có đơn tố cáo đến Công an huyện Định Quán về hành vi đánh người của ông Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng Công an xã Thanh Sơn, làm anh Hóa bị gãy xương đòn bả vai.

Theo anh Hóa, tối 20-12-2012, anh thấy có ai đó ói mửa trong sân nhà mình nên ra xem và thấy ông Công. Anh hỏi ông: “Anh ăn nhậu ở đâu sao lại vào sân nhà tôi ói mửa vậy?”. Nghe anh nói thế, ông Công tát vào mặt làm anh ngã. Tiếp đến, ông lao vào đánh đấm vào người, đầu, mặt anh.

“Sau đó có người đi đến, ông Công bỏ đi. Bức xúc, tôi đến để nói cho người nhà ông biết việc ông say rượu, đánh người. Đến nhà, tôi thấy ông đang nằm võng. Vừa thấy tôi, ông đi vào trong nhà tắt điện rồi lao ra đấm đá tôi liên tục. Chưa hết, khi tôi bị ngã, ông ấy nhảy lên người rồi đánh đấm cho đến khi mẹ tôi chạy ra la làng, ông ấy mới thôi” - anh Hóa nói.

Các bác sĩ phải mổ để chữa trị cho xương đòn bả vai của anh Hóa. Ảnh: XL

Giấy chứng thương của anh Hóa.

Đến chiều hôm sau, thấy anh Hóa về mà mặt tái nhợt, gục tại cửa nên mẹ anh Hóa đưa anh vào bệnh viện. Các bác sĩ khám, chụp X-quang thì phát hiện anh Hóa bị gãy xương đòn bả vai do bị đả thương.

Bà Trịnh Thị Loan, người dân sống gần nhà anh Hóa, cho biết: “Khoảng 20 giờ ngày 20-12, tôi đi làm tóc ngang qua nhà cháu Hóa, thấy có một người đàn ông tát vào mặt cháu, sau đó lao vào đánh đập. Tôi tưởng đó là cha cháu Hóa uống rượu đánh con nên đi vào can ngăn. Đến nơi thì tôi nhận ra là ông Công, Phó Công an xã Thanh Sơn. Thấy tôi, ông Công liền buông cháu Hóa ra, bỏ đi”.

Sau khi vụ việc xảy ra, mẹ anh Hóa làm đơn gửi Công an huyện Định Quán tố cáo hành vi đánh người của ông Công nhưng chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này. Cũng theo mẹ anh Hóa, từ ngày xảy ra vụ việc, ông Công không một lần đến hỏi thăm mà còn thách thức gia đình bà đi thưa kiện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tiến, Trưởng Công an xã Thanh Sơn, nói: “Đây là vụ việc nhạy cảm và phức tạp nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Định Quán vì ông Công không thừa nhận hành vi đánh người”. Còn bà Nguyễn Thị Thực - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn cho biết: Đảng ủy xã đang chờ kết luận của Công an huyện Định Quán. Khi nào có kết luận ông Công sai phạm, phía Đảng ủy sẽ xử lý về mặt đảng đối với ông này.

Ngày 4-2, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Chương - Trưởng Công an huyện Định Quán cho biết: Công an huyện vừa nhận đơn tố cáo của gia đình anh Hóa. Công an sẽ cho xác minh để trả lời cho gia đình anh Hóa và có hướng xử lý cán bộ nếu có sai phạm.

X.LƯƠNG – DĐ