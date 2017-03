Đồng Nai: Phóng viên bị công an phường thu máy quay phim

Theo anh Vinh, khoảng 21 giờ 30 ngày 22-12, anh được lãnh đạo đài cử đến phường An Bình (TP Biên Hòa) làm phóng sự về việc dân phòng phường An Bình không có thẩm quyền nhưng vẫn chặn xe người vi phạm giao thông. Khi thấy anh Vinh đang tác nghiệp, công an phường và lực lượng dân phòng đã đến kiểm tra giấy tờ và đề nghị xóa hình đã quay nhưng anh Vinh không chịu. Sau đó, công an phường đã mời anh Vinh về trụ sở, lập biên bản niêm phong toàn bộ máy móc, băng hình.

Khoảng 2 giờ sáng 23-12, anh Vinh mới được về.

N.PHONG