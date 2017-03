Đồng Nai: Phường bất lực với điểm kinh doanh cát trái phép

Nhiều người dân ở khu phố 1, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bức xúc với điểm kinh doanh cát trái phép tại địa chỉ K2/23B ở khu phố này. Chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản yêu cầu cấp trên buộc bãi cát ngưng hoạt động nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.

Phường liên tục… kêu cứu!

Người dân sống quanh bãi cát thuộc làu biển số của 14 xe ben chở cát từ bãi này với khoảng 40 đến 50 lượt mỗi ngày. Cát được đưa từ bờ sông lên bãi trung chuyển còn ướt nước, rơi tung tóe xuống đường. Một cán bộ khu phố cho biết không ai dám ý kiến vì ngại ông chủ bãi cát này. “Chẳng biết có liên quan gì không nhưng ông Trần Mạnh Lạc, cựu chiến binh, đã bị hai thanh niên chặn đường hành hung chỉ ít ngày sau khi ký đơn đề nghị đình chỉ hoạt động của bãi cát này” - một người dân nói.

Năm doanh nghiệp gốm sứ cũng bức xúc khi mà con đường họ bỏ tiền trải nhựa cho bà con đi lại bị hàng chục chuyến xe chở cát băm nát. Dù gửi đơn kiến nghị đến rất nhiều cơ quan chức năng, tình trạng này đâu vẫn vào đấy.

Bà Lê Kim Ngọc - Phó Chủ tịch phường thông tin: Qua kiểm tra bãi cát, chủ bãi không xuất trình được chứng từ nguồn gốc cát kinh doanh cùng với nhiều lý do khác nên ngày 30-8-2011 phường có tờ trình gửi UBND TP Biên Hòa đề nghị không cấp phép cho địa chỉ này hoạt động. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, nơi đây vẫn có giấy phép kinh doanh bến thủy nội địa, vật liệu xây dựng.

Dù có phó công an phường Bửu Hòa hỗ trợ đi cùng nhưng chủ bãi cát K2/23B vẫn buộc chúng tôi xóa hình ảnh về bãi cát trước khi ra khỏi khu vực. Ảnh: D.ĐÔNG

Giữa tháng 10-2011, UBND TP Biên Hòa đã phạt bãi cát 20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nhưng bến cát này vẫn ngày đêm khai thác với hàng chục chuyến xe chở cát mỗi ngày.

Ngày 15-2, UBND phường Bửu Hòa tiếp tục có văn bản đề nghị các ngành chức năng TP Biên Hòa có biện pháp xử lý bãi cát tại địa chỉ nêu trên nhưng vẫn chưa thấy hồi âm…

Theo tìm hiểu, hai người tên Bồ Hữu Đức và Phạm Anh Tuấn thay nhau xưng là chủ của bãi cát.

Buộc xóa hình ảnh

Ngày 27-2, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Bửu Hòa, bày tỏ ý định tiếp cận trực tiếp và gặp chủ bãi cát. Ông Nguyễn Minh Chí, Chủ tịch phường, đã giới thiệu chúng tôi sang gặp công an phường để được hỗ trợ.

Phó công an phường và một công an viên đã đi cùng chúng tôi đến bãi cát. Đến nơi, chúng tôi tác nghiệp và xin gặp chủ bãi cát để tìm hiểu thông tin. Khi ông Phạm Anh Tuấn (xưng là chủ bãi cát) xuất hiện thì hai công an đi cùng chúng tôi cũng đi khỏi bãi cát.

Vì đi cùng xe nên chúng tôi không thể (và cũng không dám) ở lại. Tuy nhiên, khi phóng viên quay phim chở công an viên định ra khỏi khu vực thì ông Tuấn chặn xe, yêu cầu xóa hình mới được về. “Muốn quay phim, chụp ảnh gì phải xin phép. Phải xóa ảnh mới được về” - ông Tuấn nói.

Lúc này phó công an điện thoại cho trưởng công an phường nói về chuyện chủ bãi cát yêu cầu xóa hình ảnh. Được phó công an phường cho số điện thoại, chúng tôi gọi cho trưởng Công an phường Bửu Hòa nói về chuyện bị yêu cầu xóa hình ảnh và đề nghị hỗ trợ chúng tôi rời khỏi bãi cát.

Chúng tôi phải xóa các hình ảnh trước mặt hai công an theo yêu cầu của ông Tuấn rồi rời khỏi hiện trường.

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một điểm kinh doanh cát đã bị đình chỉ nhưng vẫn tồn tại. Không những người dân mà UBND phường cũng không đồng tình việc tồn tại của bãi cát nhưng vì sao cấp trên lại không xem xét kiến nghị này?

DUY ĐÔNG