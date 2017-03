Đồng Nai: Tin đồn thú dữ xuất hiện

Theo trình bày của anh Hồ Văn Giàu, vào rạng sáng 4.3, anh nghe tiếng sủa dữ dội của đàn chó 6 con (mỗi con nặng khoảng từ 12 - 15 kg) phía sau khu vườn chôm chôm của mình (ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc), nhưng không chạy ra xem.

Khi trời sáng, anh Giàu ra đến nơi thì phát hiện 2 con chó bị mất tích, 4 con còn lại bị cắn chết với dấu răng in trên cổ rất lớn và cơ thể bầm dập nên nghi do bị thú dữ tấn công, đã trình báo với công an xã. Vài ngày sau, gần Km 1836+400 QL1A (cũng thuộc xã Hưng Lộc) nhiều người dân nhìn thấy một con thú có hình thù như con beo đang tha một con thú nhỏ (nghi là thỏ). Lúc đó, một số em học sinh cấp 2 còn dùng đá ném theo, làm con thú này phóng vào bụi rậm.