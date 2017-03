Đồng Nai: Vẫn chưa bắt được cá sấu sổng chuồng trốn ra sát hồ Trị An

Hiện Công an xã Mã Đà đang phối hợp với Hạt kiểm lâm Vĩnh Cửu theo dõi và truy bắt con cá sấu này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực lòng hồ Trị An.

Trong khi đó, ông Sang một người dân ở tổ 3, ấp 2, xã Mã Đà cho biết hiện gia đình ông đang khá lo lắng vì con cá sấu trên có thể gây nguy hiểm cho gia đình ông. Vì trước đó, nó đã xuất hiện trong ao cá của nhà ông Sang và tỏ ra khá hung dữ. Ông Sang điện báo cho các cho chính quyền địa phương nhưng khi lực lượng chức năng xuống hiện trường để xử lý thì con cá sấu đã trốn mất.

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 28-11, UBND huyện Vĩnh Cửu nhận được tin báo có một cá thể cá sấu xuất hiện tại ao nuôi cá rộng 1ha của ông Nguyễn Vũ Hà, ngụ ấp 1, xã Mà Đã, huyện Vĩnh Cửu nên cử lực lượng xuống hiện trường truy bắt.

Sáng 29-11, lực lượng kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu dùng lưới bủa vây để bắt cá sấu nhưng không thành. Đến buổi chiều lực lượng chức năng đã dùng máy tầm ngư để xác định vị trí cá sấu ẩn nấp rồi bắn thuốc gây mê. Tuy nhiên hiện vẫn chưa phát hiện được nơi ẩn nấp của cá sấu.

Còn ngày 22-10, khi phát hiện một cá thể cá sấu dài khoảng 1,2m nặng 20kg tại ấp 2, xã Mã Đà khiến người dân sông quanh khu vực hồ Trị An có nguy cơ gặp nguy hiểm. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân UBND huyện Vĩnh Cửu đã có văn bản chị đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã ven hồ Trị An như Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý, Vĩnh Tân, thị trấn Vĩnh An có biện pháp bảo vệ và cảnh báo cho người dân biết để phòng tránh. Sau đó, UBND huyện Vĩnh Cửu cũng tổ chức lực lượng truy bắt cá sấu nhưng không thành.

Được biết, hiện xung quan hồ Trị An thuộc hai huyện Vĩnh Cửu, Định Quán có khoảng 200 trại nuôi cá sấu, với khoảng 100.000 cá thế. Tuy nhiên vẫn đề đảm bảo an toàn nuôi nhốt đối với loại động vật hoang dã và hung dữ này đang bị xem nhẹ.