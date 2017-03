Đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines bị chê quá xấu

2015 là một năm quan trọng đối với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với mục tiêu là đạt những tiêu chuẩn của hãng hàng không quốc tế 5 sao. Bước đầu, Vietnam Airlines đã cho ra mắt những hình ảnh mới mẻ và “màn” mở đầu là việc “trình làng” đồng phục mới của đội ngũ phi công, tiếp viên trên một số chuyến bay quốc tế từ ngày hôm nay (3/3). Theo đó, đồng phục cũ (áo dài đỏ của tiếp viên nữ + sơ-mi trắng và veston xanh cho phi công và tiếp viên nam) vốn được sử dụng rất hiệu quả gần 15 năm nay đã được thay bằng đồng phục mới. Theo đó, đồng phục dành cho phi công và nam tiếp viên là hình tượng hoa sen của logo Vietnam Airlines và hình triện chữ Vạn - tượng trưng cho bình an, may mắn, tốt lành. Với nữ tiếp viên, hoa văn trên đồng phục là mô típ hoa sen cách điệu - tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự thanh cao.

Đồng phục mới của nam và nữ tiếp viên Vietnam Airlines. Hình ảnh chiếc áo dài đã gắn liền với biểu trưng của hãng hàng không quốc gia, lãnh đạo Vietnam Airlines quyết định giữ ấn tượng của chiếc áo dài và linh động nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu của thời đại mà vẫn giữ được bản sắc độc đáo của văn hóa Việt.

Tiếp viên nữ của khoang thương gia (hạng C) mặc áo dài màu vàng nhạt.









Trong khi đó, xanh lam là màu sắc đồng phục của nữ tiếp viên khoang hạng thường (hạng Y).

Bộ đồng phục mới của kiểu dáng và màu sắc khác biệt hoàn toàn so với 15 năm qua.

Theo các nhà thiết kế, bộ đồng phục áo dài Vietnam Airlines ra mắt lần này có thể nói là cuộc cách mạng về kỹ thuật và công nghệ dành cho áo dài, bởi đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam được may trên dây chuyền công nghiệp và may theo size, điều trái ngược hoàn toàn từ trước là áo dài chỉ may đo theo từng người. Được biết, đây là thành quả sáng tạo của nhà thiết kế Minh Hạnh.

Tuy nhiên, có vẻ như cư dân mạng vẫn chưa "quen mắt" với bộ đồng phục mới và có những phản ứng trái chiều. Cụ thể, bộ đồng phục mới bị nhận xét là kém nổi bật và tôn dáng hơn hẳn chiếc áo dài đỏ huyết dụ. Có người còn ví von rằng, diện mạo mới đã biến các tiếp viên hàng không trở thành... bồi bàn hoặc phục vụ phòng.











Những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng sau khi chiêm ngưỡng diện mạo mới từ Vietnam Airlines.



Có lẽ vì chưa quen với sự thay đổi hoàn toàn mới mà nhiều người cảm thấy vô cùng tiếc nuối hình ảnh các nữ tiếp viên xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống màu đỏ đằm thắm, duyên dáng quá đỗi suốt 15 năm qua của Vietnam Airlines.