Đồng Tháp: Cá chết trắng sông

Cá bè của nông dân Cao Lãnh chết la liệt - Ảnh: Thanh Tú



Theo THANH TÚ (TTO)



Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18-12, do số lượng cá chết quá nhiều nên người nuôi cá không xử lý phơi khô kịp mà cho người dân địa phương vớt về làm thức ăn cho cá trê, cá tra. “Nguồn nước sông ở đây đang bị ô nhiễm trầm trọng nên bà con không dám lấy nước sinh hoạt mà đánh ghe ra sông Tiền cách đó vài cây số để chở nước về dùng” - ông Đô - người nuôi 8 bè cá với tổng cộng gần 40 tấn nhưng có đến 35 tấn cá bị chết cho biết. Ông Đô cũng là người bị thiệt hại nặng nhất trong những hộ dân nuôi cá ở đây.Cá chết trắng sông, người nuôi cá rất hoang mang. Trong khi phản ứng của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khá chậm.Đến ngày 18-12 vẫn chưa có kết quả phân tích mẫu nước sông thời điểm cá chết xem nguyên nhân là gì. Người dân tự kê khai thiệt hại rồi viết đơn gửi các cơ quan chức năng kêu cứu. Thống kê mới nhất do dân tự làm, có 37 hộ nuôi cá bị thiệt hại nặng do cá chết. Tổng sản lượng cá chết lên đến hơn 150 tấn, trị giá hơn 3,7 tỉ đồng. “Ai nuôi cá cũng thế chấp ngân hàng để đầu tư. Cá chết gần hết coi như tài sản, công sức trôi theo sông này hết rồi. Mong sao Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại để dân đỡ khổ” - bà Nguyễn Thị Thu Loan, một người dân nuôi cá sụt sùi.Ông Trần Ngọc Hảo, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đồng Tháp, nói hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích các mẫu nước, mẫu cá chết để sớm có kết luận chính thức. “Riêng về dư luận cho rằng nguyên nhân cá chết là do nước xả thải của Công ty Domesco là không có cơ sở. Hiện công ty này chưa xây dựng hoàn chỉnh nên chưa hoạt động", ông Hảo cho biết thêm.