Đồng Tháp: Hơn 1.000 học sinh phải nghỉ học vì lũ

Tại trường tiểu học Bình Thạnh, nước đã làm ngập tuyến đường dài hơn 1km dẫn vào trường. Có đoạn ngập sâu hơn nửa mét. Vì vậy, từ chiều ngày 21/9, ban giám hiệu trường đã cho 476 em học sinh từ khối 1 đến khối 5 tạm nghỉ học. Trong trường hợp lũ kéo dài, nhà trường sẽ phải cho học sinh nghỉ thêm 1 hoặc 2 tuần nữa.



Tại trường tiểu học Tân Hội I, khu vực xung quanh và đường đi vào trường đều ngập nước, nơi đây có 198 em học sinh đã phải nghỉ học. Trường tiểu học Tân Hội gần đó cũng bị ngập và phải cho 295 em học sinh nghỉ học. Trường Tiểu học Bình Thạnh 1, nước ngập vào tận lớp học và học sinh đã nghỉ từ ngày 22/9.



Hiện nay một số huyện đầu nguồn khác như huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình vẫn chưa có báo cáo tình hình các điểm trường nghỉ học do lũ.



Thầy giáo Lê Văn Trung- Phó phòng giáo dục thị xã Hồng Ngự cho biết các điểm trường ở Tân Hội ngập lũ là do đê bao bảo vệ lúa và khu dân cư bị vỡ vào ngày 23/9 nên trường bị ngập rất nhanh, phía trước sân và đường đi ngập sâu hơn 50cm.



Tại các điểm trường ở Bình Thạnh vốn là những vùng trũng có nơi ngập sâu gần 1 mét nước. Còn điểm trường Trung học cơ sở Tân Hội, mặc dù vẫn còn học sinh tới lớp nhưng cũng sẽ phải nghỉ học trong nay mai vì phía trước sân trường và những đoạn đường quanh trường đều đang ngập. Để đảm bảo chương trình năm học, trường dự kiến sẽ cho dạy bù thứ 7 sau khi trở lại học.



Hiện tại các trường cũng đã phân công các giáo viên trực 24/24 giờ, bảo quản tài sản bàn ghế cũng như thiết bị giảng dạy đồng thời triển khai kế hoạch dạy bù để đảm bảo chương trình học của các em. Tuy nhiên vấn đề lo lắng hiện nay là công tác huy động học sinh ra lớp, nhất là khối đầu cấp khi việc học của các em bị gián đoạn.



Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự đã chỉ đạo các trường thống kê những trường hợp bị ngập nước, chuẩn bị phương tiện đưa đón, hỗ trợ sách vở trong trường hợp bị nước cuốn trôi. Song song đó, sẽ tăng cường công tác huy động học sinh ra lớp.



Theo dự báo, nước ở đầu nguồn tiếp tục lên nhanh, đường vào một số điểm trường tiểu học ở Tân Hội, An Bình Bình đang bị nước đe doạ, các địa phương đang tiếp tục gia cố để bảo đảm cho việc đi lại, nhất là các em học sinh đồng thời tổ chức đưa đón học sinh đến trường để đảm bảo an toàn.



Trong trường hợp mực nước tiếp tục lên cao và ngập sâu thì phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học và khi nước rút đến đâu sẽ khẩn trương tổ chức dạy lại đến đó.





Theo Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)