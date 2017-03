Một trưa đi làm về sớm, chị Hương (quận Phú Nhuận) giật mình khi thấy con trai 15 tuổi đang vuốt ve, mơn trớn cậu bạn thân trong phòng. Đưa con đến khám tại BV Nhi đồng 1, chị hoảng hốt khi con mình đã quan hệ đồng giới.

Đồng tính vì cô đơn

Chị Hương cho biết khoảng một năm trở lại đây con mình hay mặc áo ôm bó sát người, đi đứng õng ẹo, nói năng ẻo lả nhưng mải làm ăn nên không để ý. Làm việc với bác sĩ tâm lý, Minh thú thật em đã tham gia vào một nhóm đồng tính để chạy trốn sự cô đơn và đã có quan hệ với một bạn nam. Trước đó, khi học lớp 8, em có thích một bạn nữ nhưng bị chê học dốt, xấu trai, nhà nghèo... Ở trường không ai chơi, ở nhà không có ai tâm sự nên em rơi vào cô đơn, trầm uất.

Thấy một nhóm bạn nam trang điểm, ăn mặc như phụ nữ nhưng đi đến đâu cũng được mọi người bàn tán, em bèn ăn mặc giống họ, lân la gia nhập nhóm. Minh bộc bạch: “Bị người ta chửi tức là họ công nhận sự có mặt của mình, còn hơn không ai thèm đếm xỉa!”. Khi hỏi: “Em có thật sự “yêu” người bạn trai của mình không?”, Minh nói: “Đầu tiên em chỉ muốn ở trong nhóm để gây sự chú ý và bớt cô đơn thôi. Nhưng sau nhiều lần quan hệ thì em thấy thích chứ không ghê sợ, em nghĩ chắc mình cũng đồng tính”.

Trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và được giáo dục đầy đủ sẽ ít có nguy cơ “đồng tính giả” hơn những gia đình bất ổn.

Một bi kịch khác xảy ra với Hồng (17 tuổi) và Ngọc (19 tuổi) khi hai em vẫn sống chung với nhau như vợ chồng nhưng Hồng lại... có bầu với một người đàn ông khác. Hồng không may sinh ra trong một gia đình lộn xộn, người cha suốt ngày say xỉn, nghiện ngập, đánh đập vợ con. Một lần bị cha đánh, em bỏ nhà ra đi và được một chị cùng làm ở xưởng may giúp đỡ, bao bọc. Sau đó, biết sự thực về giới tính của Ngọc nhưng Hồng không cưỡng lại vì nghĩ mình không thể sống thiếu chị, không thể quay về nhà.

Chung sống với Ngọc suốt hai năm, Hồng đã nghĩ mình cũng là người đồng tính. Nhưng sự việc thay đổi khi em gặp anh K. ở cùng dãy trọ. Em yêu K. và hai người có con với nhau nhưng em vẫn nặng tình và không thể bỏ Ngọc để làm đám cưới với K.

Bác sĩ Lê Minh Công, Phó Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng BV Tâm thần Trung ương 2, cho biết khi bước qua tuổi dậy thì, nhiều trẻ vẫn là đàn ông hay phụ nữ đích thực. Tuy nhiên, do cô đơn, không được giáo dục giới tính kỹ khi nhận được sự che chở và kích thích từ một người đồng giới, các em rất dễ lầm tưởng mình là người đồng tính.

“Mốt” les, gay

Tuy nhiên, có nhiều trẻ không gặp bất cứ vấn đề nào về mặt tâm lý nhưng cũng sẵn sàng chạy theo các nhóm lesbian, nhóm gay... như một kiểu mốt để nổi tiếng.

Dẫn con đến BV Nhi đồng 1, chị Hiền hoang mang kể, mấy tháng trở lại đây đứa con trai 16 tuổi của chị bỗng ăn mặc, nói năng, đi đứng y như... phụ nữ. Qua trò chuyện mới biết em rất thích ca sĩ LH và muốn được nổi tiếng giống như anh ấy. Ca sĩ này là người đồng tính và anh có một nhóm fan đồng tính ăn mặc giống hệt như vậy. Em nghĩ để nổi tiếng, mình chỉ cần tham gia vào nhóm này, ăn mặc và sinh hoạt giống như họ. Dần dà em bị lạm dụng tình dục, thường xuyên quan hệ với người đồng giới. Nhưng em vẫn luôn băn khoăn “Liệu mình cũng đồng tính hay chỉ ăn mặc giống ca sĩ đồng tính?”...

Sự nở rộ của thời trang unisex khiến mọi người lầm tưởng người đồng tính ngày càng nhiều.

Theo bác sĩ tâm lý Diệu Anh, hiện tượng đồng giới giả do a dua, đua đòi hay bị ảnh hưởng qua truyền thông là có thực. Khi trẻ không có hình ảnh một người cha, người thầy, người anh tốt... nên lấy thần tượng ca sĩ, diễn viên làm mẫu học theo. Gia đình cần quan tâm đến đời sống tình cảm của các em, giúp các em thoát khỏi các nguy cơ lạm dụng tình dục, bị lôi kéo vào quan hệ đồng giới... Nếu không được can thiệp kịp thời, rất có thể các em sẽ rơi vào tình trạng đồng tính hoặc lưỡng giới sau này.

Sự áp đặt từ gia đình

Nghiên cứu tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới cho thấy hầu hết thanh thiếu niên có xu hướng tình dục đồng giới đều có nguyên nhân tiềm ẩn từ thuở nhỏ. Sự bất ổn về đời sống tình cảm gia đình như cha mẹ ly tán, bạo lực gia đình, sự áp đặt giới tính từ bố mẹ... đều là mầm mống dẫn đến rối loạn định dạng giới tính của trẻ.

Chị Mai đưa con đến BV Nhi đồng 2 để khám vì phát hiện con trai 10 tuổi của mình thường chơi búp bê, thích mặc đồ con gái, đi giày cao gót, hay lén lấy son phấn của mẹ trang điểm, thậm chí em còn thích... đi tiểu ngồi. Em còn lấy hết đồ lót của mẹ cất vào tủ. Các bác sĩ cho biết bé bị rối loạn cải trang. Hỏi ra mới biết vợ chồng chị từng khao khát đứa con này là gái vì gia đình đã có ba đứa con trai. Từ nhỏ gia đình đã cho em mặc đồ con gái, đối xử với em nhỏ nhẹ như con gái.

Bác sĩ tâm lý Phan Thiệu Xuân Giang cho biết: “Đừng nghĩ con nít nó không biết gì. Lần đầu bạn muốn nó làm như thế, lần sau tự nó sẽ muốn như vậy. Không giáo dục giới tính từ khi còn nhỏ, đến tuổi dậy thì trẻ dễ có nhận thức sai lệch về giới tính của mình. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm thần học Mỹ cũng khẳng định: 75% trẻ bị rối loạn định dạng giới sẽ có xu hướng tình dục đồng giới ở tuổi vị thành niên”.

Đồng tính giả là gì? Nhiều nhà tình dục học chia xu hướng tình dục đồng giới thành hai loại: đồng tính thật là do ảnh hưởng từ các yếu tố sinh học như gien, di truyền, do hormone, thay đổi nhiễm sắc thể... Đồng tính giả không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh học mà do các yếu tố tâm lý, xã hội và nhận thức gây ra. Hiện nay, ngoài đường phố xuất hiện nhiều nam mặc áo ôm, thắt nơ, đeo khoen tai như nữ, hoặc nữ tóc đầu đinh, quần áo thùng thình, dây nịt hầm hố... y chang nam. Đây chỉ là thời trang unisex, một trào lưu ăn mặc không phân biệt giới tính.

YÊN THẢO - TRÀ GIANG

Kỳ tới: Những nỗi niềm chờ chia sẻ