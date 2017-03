Đóng trăm triệu để sang Romania... nhặt rác

Nhưng thực tế, một số công nhân do Petromanning đưa sang Romania lại phải làm công việc tái chế, phân loại rác mà thực chất là công việc nhặt rác.

Sáng 25-3, 18 lao động trong tổng số 49 lao động được Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ dầu khí (Petromanning) đưa sang Romania làm công nhân xây dựng, đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo của Công ty ở 347 Đội Cấn, Hà Nội để yêu cầu Công ty hoàn trả chi phí họ đã nộp cho Công ty và tiền lương mà họ chưa được chủ sử dụng lao động thanh toán sau 3 tháng làm việc tại Romania.

Những vụ việc tương tự thế này đã từng xảy ra đối với các hợp đồng đưa lao động sang Cộng hòa Czech trước đây. Đối với những thị trường lao động thu nhập cao ở châu Âu, nếu không có sự thẩm định kỹ càng từ phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, chắc chắn sẽ còn những rủi ro, mà hậu quả vẫn là người lao động phải gánh chịu.

Các lao động trở về từ Romania tập trung đòi Công ty bồi thường quyền lợi

Hụt hẫng và lo lắng là tâm trạng của cả 18 lao động phải về nước chỉ sau có 3 tháng sang đất Romania. Thông qua Công ty Petromanning, họ làm thủ tục bay sang Romania vào ngày 22-11-2009.

Theo hợp đồng đã ký kết với Công ty, công việc của họ là công nhân xây dựng tại Công ty E.R.C. Development S.R.L do ông Beni Estroti làm Tổng Giám đốc. Nhưng khi sang đến nơi, công việc ít, công ty lại chuyển họ sang làm công việc tái chế, phân loại rác mà thực chất là công việc nhặt rác. Làm công việc hoàn toàn khác, sau nhiều lần yêu cầu ngày 19/3/2010, số lao động trên đã được đại diện của Công ty đưa về nước.

Anh Liêu Văn Lý (42 tuổi) ở Hà Nội cho biết: Trước khi sang Romania, các anh phải trải qua thi tuyển ngoại ngữ, tay nghề tại Trường Cao đẳng Xây dựng đô thị đóng tại Dốc Vân, Hà Nội. Để được đi XKLĐ với mức lương như thỏa thuận là 1,85 Euro/giờ làm việc, ngày làm 8 giờ, mỗi lao động phải đóng cho Công ty số tiền chi phí là 99.070.000đ, ngoài ra trong quá trình làm việc các anh còn bị trừ dần vào lương trong khoảng 10 tháng với số tiền 1.500 Euro.

Nhưng từ ngày sang làm việc đến khi phải trở về nước, họ chỉ được làm việc khoảng 15 ngày, do Công ty đối tác không có việc làm, chỉ giao cho họ làm một số việc như sửa chữa, tu sửa lại một số nơi hỏng hóc của khu nhà chung cư, không phù hợp và đảm bảo thu nhập cho họ. Khi NLĐ thắc mắc thì được trả lời do thời tiết mùa đông nên chưa tìm được việc làm ổn định. Theo hợp đồng ký kết nếu không có việc làm do thời tiết thì một ngày NLĐ được chủ trả 15 Euro. Tiền công những ngày làm việc của họ cũng không được chi trả, mà chỉ được ứng tiền ăn, không có tiền trả tiền thuê nhà. Ngày 3-3-2010, chủ nhà đòi lại nhà nên 18 lao động đã yêu cầu Petromanning phải đưa họ về nước.

Trong khi nhiều lao động ở Romania không có việc làm đúng hợp đồng, phải về nước, thì một số lao động đã nộp tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động tại Romania cũng tìm đến Công ty xin rút hồ sơ và tiền đặt cọc, cũng đã không được Petromanning giải quyết với lý do phá vỡ hợp đồng.

Trao đổi với phóng viên chiều 25-3, ông Tống Hải Nam, Trưởng phòng Thị trường lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước, xác nhận, Công ty Petromanning có đăng ký hợp đồng đưa lao động sang Romania làm việc trong ngành Xây dựng với mức lương cơ bản là 390 Euro/tháng.

Theo ông Nam, nghề nhặt rác không có trong danh mục các nghề cấm đưa lao động ra nước ngoài làm việc nhưng cơ quan quản lý không khuyến khích đưa lao động ra nước ngoài làm nghề này.

Về việc ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc trong ngành Xây dựng nhưng lại chuyển lao động sang làm nghề nhặt rác, ông Nam khẳng định: "Doanh nghiệp đã sai vì chưa được phép chuyển chủ, chuyển nghề cho người lao động". Hiện tại, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Công ty Petromanning báo cáo phương án xử lý vụ việc nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

