“Đột kích” Diamond Club lúc rạng sáng

Chiều 20-1, Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 1 (TP.HCM), cho biết một số khách vũ trường Diamond Club bị tạm giữ vào rạng sáng cùng ngày đang được phân loại. Cơ quan công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý sai phạm đối với tụ điểm ăn chơi này.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20-1, hàng trăm cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 1 phối hợp Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP.HCM bất ngờ tập kích vào CLB Diamond thuộc Công ty TNHH Việt Giải Trí Mới (5 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1). Tại thời điểm này, CLB có đến hơn 100 thanh niên đang vui chơi trong tiếng nhạc xập xình, trên bàn bày la liệt các loại rượu… Cùng lúc, một phần con đường Lý Tự Trọng bị chốt chặn, các lối ra vào của CLB Diamond Club bị phong tỏa.

113 người khách tại Diamond Club được đưa về Công an quận 1 để phân loại, xử lý. Ảnh: CTV

Lực lượng kiểm tra CLB Diamond Club lúc rạng sáng 20-1.

Lần này, lực lượng kiểm tra đưa cả chó nghiệp vụ vào cuộc. Nhờ đó công an đã phát hiện, thu giữ sáu viên nén dạng tròn, một tép giấy bạc chứa chất bột màu trắng (theo kết quả giám định của cơ quan chức năng đó là ma túy). Ngoài ra, công an còn thu giữ 11 xe máy, một ô tô và một thùng rượu ngoại chưa có hóa đơn chứng từ. Kết thúc buổi kiểm tra, có 113 người (gồm 60 nam, 53 nữ) được mời lên ô tô chuyên dụng đưa về trụ sở Công an quận 1 để phân loại xử lý. Theo kết quả mới nhất vào chiều 20-1, có 21 người (gồm 12 nam, chín nữ) có kết quả dương tính với ma túy. Cạnh đó, tám người bị nghi vấn về hình sự bị Công an quận 1 tạm giữ, một người tàng trữ công cụ hỗ trợ được bàn giao cho Công an phường Bến Nghé tiếp tục làm rõ.

Được biết, đây là tụ điểm ăn chơi giải trí thứ ba ở phường Bến Nghé (quận 1) bị công an đột kích, kiểm tra hành chính (trước đó là quán bar Gold Club 02 và bar 39).

Theo kế hoạch của Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm đường phố sẽ huy động tổng lực các phòng ban nghiệp vụ Công an TP.HCM và lực lượng Bộ Công an vào cuộc để trấn áp. Trong đó công tác tiến hành chủ yếu là kiểm tra hành chính lúc nửa đêm về sáng để ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm. Tại cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả một tháng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trên địa bàn, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng kiêm phát ngôn viên của Công an TP.HCM, nhấn mạnh: “Ngoài công tác kiểm tra hành chính trên đường, chúng tôi còn chú trọng đến các tụ điểm ăn chơi giải trí nhạy cảm, các quán nhậu, quán bar, vũ trường… Mọi trường hợp nghi vấn có dấu hiệu hình sự chúng tôi đều tập trung đấu tranh, xử lý triệt để”.

HOÀNG TUYẾT