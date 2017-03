Đột kích nhiều điểm ăn chơi ở TP.HCM

Mới đây, đêm 16-10, lực lượng phối hợp bất ngờ ập vào kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Nhà hàng 365 (Vip) ở 365 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3 do ông Nguyễn Anh Tuấn làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke không phép tại bốn phòng; chưa xuất trình được hợp đồng lao động của nhân viên… Ngoài ra, quản lý của cơ sở là Trần Minh Đạo (từng có tiền án ba năm tù về tội môi giới mại dâm) khai nhận làm quản lý nhà hàng từ tháng 6-2012 đến nay. Nhà hàng có 15 tiếp viên nhưng thực tế kiểm tra có đến 27 tiếp viên. Số nữ tiếp viên không hưởng lương mà chỉ được hưởng tiền boa từ khách.

Cũng một tụ điểm ăn chơi khác là cơ sở D-Max ở 9A Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) do ông Nguyễn Trung Hưng (ngụ quận 10) làm giám đốc, ủy quyền cho Trần Khắc Linh quản lý. Đầu tháng 10-2013, công an phát hiện cơ sở hoạt động karaoke không phép; ở bốn phòng có 20 nữ tiếp viên đang ngồi phục vụ khách giải trí và tại một phòng phát hiện cơ sở phục vụ shisha cho khách… Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là nhiều dàn karaoke để làm rõ, xử lý.

HOÀNG TUYẾT