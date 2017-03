Đột nhập lò bảo kê biển số đỏ dỏm: Triệu tập khẩn cấp “chủ lò”

Ngày 8-6, Đại tá Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, cho biết ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt bài “Đột nhập lò bảo kê biển số đỏ dỏm”, nói về lò biển số đỏ của ông Trần Hòa tại Phong Nẫm, TP Phan Thiết, sáng 8-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có giấy triệu tập ông Hòa đến làm việc.

Quân đội - công an phối hợp làm rõ

Theo Đại tá Niễn, bộ phận chuyên môn sau khi làm việc với ông Hòa sẽ làm rõ các tình tiết báo nêu, nếu phát hiện vụ việc có liên quan đến ai thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các phòng, ban nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ thẩm định từng vấn đề để có kế hoạch phối hợp với ngành công an để làm rõ.

Liên quan đến bản “danh sách đen” mà ông Hòa cho rằng đã lo chi phí, bồi dưỡng gần 30 triệu đồng cho một số cán bộ Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) để “giải cứu” chiếc xe gắn biển số dỏm KV-6367, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Tuấn Triệu, Trưởng Công an huyện Tân Phú, cho biết đã yêu cầu những người có tên làm giải trình, kiểm điểm. Được biết, tên, chức vụ của những người trong danh sách đều trùng khớp với những cán bộ hiện đang công tác tại cơ quan này. Tuy nhiên, những cán bộ này đều khẳng định không hề nhận bất cứ hình thức “bồi dưỡng” nào như theo ghi chép của ông Hòa.

Những chiếc xe này đã biến mất sau khi báo đăng về “lò giải phẫu” xe của ông Hòa. Ảnh: PN

Được biết, từ bản danh sách chung chi này, ông Hòa đã yêu cầu ông T. (chủ của chiếc rơmoóc bị Công an huyện Tân Phú bắt) phải bỏ ra 20 triệu đồng mới được lấy chiếc rơmoóc đang bị ông ta “tạm giam” trong bãi xe ở Phong Nẫm, TP Phan Thiết về. Theo Thượng tá Triệu, tới đây Công an tỉnh Đồng Nai sẽ mời ông Hòa đến làm việc để xác minh rõ việc này và quan điểm của ông là không bao che mà phải xử lý đến nơi đến chốn. Cũng theo Thượng tá Triệu, Công an huyện Tân Phú đã triển khai truy tìm chiếc rơmoóc trên để đưa về trưng cầu giám định và hiện vẫn chưa xác minh được vị cán bộ nào đã cho “người nhà” của ông Hòa vào tận trụ sở công an huyện nơi tạm giữ chiếc rơmoóc để đóng bộ số mới vào nhằm hợp thức hóa hồ sơ để lấy xe ra. Công an huyện Tân Phú sẽ tiếp tục xác minh để làm rõ việc này.

“Lò giải phẫu” xe ma biến mất

Về chiếc xe đầu kéo sơmi rơmoóc biển số KP-3453 gây tai nạn làm chết hai người ngày 24-7-2010 tại Long Sơn, Mũi Né (Phan Thiết), hiện có nghi vấn xe này xuất phát từ “lò” của ông Hòa bởi trong đoàn xe của ông có chiếc xe mang biển số này. Đặc biệt, giấy công tác xe mà ông Hòa cho rằng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cấp cho chính tên ông từ ngày 22 đến 30-7-2010 trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Đội trưởng Đội điều tra 1, Công an TP Phan Thiết, cho biết: Vụ này đã có quyết định không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, những thông tin trùng khớp biển số trong vụ tai nạn mà Pháp Luật TP.HCM phản ảnh vẫn sẽ được cơ quan điều tra lưu ý, xác minh.

Trong khi đó, sáng 8-6, khi chúng tôi trở lại “lò giải phẫu” xe của ông Hòa ở Phong Nẫm (Phan Thiết) thì thấy hai cánh cổng nơi đây đều mở toang. Cả sáu chiếc xe nằm liền kề nhau trong bãi xe “ma” ngày nào giờ đã biến mất, chỉ còn lại bãi đất trống.

PHƯƠNG NAM