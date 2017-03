Đột nhập nhà vắng chủ, trộm 100 triệu đồng

Ngày 21-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng, ở khối 2, thị trấn Nghèn về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời tiến hành trao trả toàn bộ số tài sản có tổng trị giá gần 100 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy trộm cho gia đình bị hại là chị Mai Thị Thanh Xoan ở khối 1, thị trấn Nghèn.

Trước đó, lợi dụng gia đình chị Xoan đi thăm người thân ở miền Nam, kẻ gian đã cạy chốt cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 30 chỉ vàng và 1.100.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã tổ chức điều tra. Đến ngày 19-12, các trinh sát đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, 17 tuổi, ở khối 2, trị trấn Nghèn, hiện đang là học sinh lớp 11B8 Trường THPT Nghèn, là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.





Theo Hồng Phú - Văn Hùng (CAND)