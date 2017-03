Đột nhập nơi tra tấn người dã man

Ngày 15-5, BV Đa khoa khu vực Tây bắc Nghệ An cho biết sau hơn một tuần cấp cứu, điều trị, anh Lữ Văn Tới, người làm công bị chủ mỏ tra khảo dã man đã xuất viện, về nhà điều trị ngoại trú. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã giám định tỉ lệ thương tật cho anh Tới nhưng chưa công bố kết quả. Còn anh Lương Văn Trung đang điều trị vết thương ở nhà và chưa giám định tỉ lệ thương tật. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 3-5, do nghi người làm thuê trộm quặng, chủ mỏ Trần Đình Trúc cùng năm người khác tra khảo dã man anh Tới, anh Trung và hai người làm thuê là Cường và Danh. Ngày 7-5, sau khi báo phản ánh, anh Trung mới dám tố cáo sự việc này. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giữ Trúc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Văn Chung, Trần Đình Đạt, Nguyễn Văn Hùng và Trương Hải Xuyên (đều trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) để xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, Công an huyện Tân Kỳ cũng xem xét về hành vi làm nhục người khác. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Dương Phúc Thành, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, kết quả giám định tỉ lệ thương tật, việc khởi tố hay không khởi tố sẽ công bố sau”.