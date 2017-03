Đợt rét kéo dài 10 ngày ở Bắc bộ

Dự báo bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc bộ, hôm nay và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rải rác. Vịnh Bắc bộ và ngoài khơi Trung bộ có gió mạnh, biển động mạnh.

Đợt rét này khả năng sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Nền nhiệt độ vùng đồng bằng Bắc bộ có thời điểm xuống mức 14 độ C; miền Trung 15 độ C. Riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi thấp nhất 9 độ C.

