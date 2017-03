Dự án Ba Bò: Sài Gòn phải ‘lụy’ Bình Dương

Thủ tục để TP.HCM nâng thành bể tiêu năng không dễ Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò - TP.HCM cho biết chi phí dự kiến xây nâng thành bể tiêu năng không tới 20 triệu đồng. Do đó nếu phía Bình Dương không thực hiện thì đơn vị sẽ kiến nghị Sở GTVT TP và UBND TP để xin ý kiến về việc thực hiện hạng mục này. Tuy nhiên, nhiều người am hiểu về lĩnh vực đầu tư công cho rằng do công trình nằm ở phía Bình Dương nên thủ tục pháp lý để thực hiện sẽ rất rắc rối.