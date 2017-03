Dự báo khẩn

Khu vực tỉnh Đồng Nai, mực nước hồ Trị An quá thấp, chỉ 1,48 m nên dự kiến điện sẽ không cung ứng đầy đủ, tình trạng cúp điện - nói hoa mỹ hơn là “tiết giảm điện” ắt diễn ra. Xích qua chút là hồ thủy điện Thác Mơ, mực nước thấp hơn hồ Trị An gần phân nửa nên có lẽ sản lượng điện cung ứng cho một số khu vực miền Đông Nam Bộ còn phân nửa. Vâng, ý nói là có khả năng cúp điện nhiều và nhiều hơn chỗ Trị An đó quý vị!

Vòng ra Bắc, hồ Thác Bà đã ngang ngang mực nước chết, thấp hơn cả Thác Mơ nên điện ở phía Bắc có khả năng lập lòe hơn nữa.

Kính thưa quý vị, hồ Tuyên Quang, Hòa Bình mực nước cũng trong tình cảnh căng thẳng lắm. Nói chung, tình hình điện đóm của chúng ta trong 20 ngày tới cứ là “cúp đều” trên cả nước. Sau 20 ngày nữa, tình hình ra sao thì tùy vào ông trời có mưa hay không.

Được biết ngành điện cũng suy nghĩ dữ lắm, tư duy dữ lắm từ bao nhiêu năm nay, kể cả chơi chứng khoán, đầu tư viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản… và duy trì độc quyền nhưng cứ vướng “lý do khách quan” nên cứ là thiếu điện.

Chương trình dự báo phát điện đến đây là hết. Ủa, sao quý vị nhìn tui dữ vậy? Còn không biết đi mua đèn cầy dự trữ cho 20 ngày tới!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU