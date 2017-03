Đủ chiêu trò móc túi người tìm việc

Theo một cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, khi có nhu cầu tìm việc, người lao động nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng hoặc một số trung tâm GTVL đã được TP cấp phép như: - Trung tâm GTVL TP (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh). - Trung tâm GTVL các KCX-KCN TP (35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1). - Trung tâm GTVL thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP (32 Trần Quốc Thảo, quận 3). - Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và GTVL Thanh niên (4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1). - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP (33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). - Trung tâm GTVL và Dạy nghề Votec (ba địa chỉ: CT 29-30 Tam Đảo, phường 15, quận 10; 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 hoặc 114B Trần Quang Khải, quận 1). _______________________________ Vừa qua xã có yêu cầu các doanh nghiệp GTVL trên địa bàn làm cam kết không được lừa dối người tìm việc để giảm bớt tình trạng bát nháo. ÔngNGUYỄN PHƯỚC THÀNH,Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) Hoạt động ở các địa điểm này rất phức tạp, địa phương thường xuyên cử cán bộ chuyên trách cùng công an phường kiểm tra, nhắc nhở. Trước đây, phường thường nhận được thông tin những trung tâm GTVL này thu giữ CMND của người dưới quê lên TP kiếm việc và đã can thiệp quyết liệt nên cũng đã giảm nhiều. Bà TRẦN THÚY HẰNG,Chủ tịch UBND phường 13, quận 6 Thời gian gần đây, tại địa bàn huyện Hóc Môn có ba đơn vị GTVL có giấy phép kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp nhưng thiếu giấy phép hoạt động GTVL đang đề nghị huyện xử lý. Riêng Công ty 24 Giờ có nhiều sai phạm (thu phí sai quy định, giữ giấy CMND, hứa hẹn không đúng thực tế…). Sắp tới, Sở sẽ đình chỉ hoạt động GTVL của đơn vị này, giao cho UBND huyện xử phạt. Ngoài ra, Sở sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực GTVL và xử lý mạnh hơn để răn đe các điểm GTVL sai phạm. Ông NGUYỄN VĂN HIỆP,Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM