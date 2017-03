Du khách nước ngoài bị cướp đánh bất tỉnh

(đoạn đối diện đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thì thấy một nhóm cướp gồm năm tên giật máy ảnh của cô Charlotte (quốc tịch Pháp) đang đi phía trước. Anh chạy tới giật lại máy ảnh thì bị năm tên cướp xông vào đánh khiến anh bất tỉnh.

Thấy anh Ruben Engelhardt bị đánh bất tỉnh, cô Charlotte van xin, đồng thời đưa máy ảnh và toàn bộ tiền mang theo cho bọn cướp. Trước khi bỏ đi, chúng còn lục lấy toàn bộ giấy tờ, tiền của anh Ruben Engelhardt. Cô Charlotte đã đưa anh Ruben Engelhardt đến bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, anh Ruben Engelhardt bị gãy năm cái răng, miệng khâu bảy mũi, rách hàm dưới, trán bị chấn thương nặng, bàn tay trái bị trầy xước.

Theo lễ tân khách sạn nơi anh Ruben Engelhardt lưu trú, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, nơi này có gọi điện thoại đến Công an phường Lộc Thọ để trình báo vụ việc, tuy nhiên người nghe điện thoại bảo du khách phải trình diện tại công an phường rồi cúp máy. Chiều cùng ngày, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết chưa nghe báo cáo vụ việc, đồng thời nói sẽ yêu cầu Công an phường Lộc Thọ báo cáo ngay.

LÊ XUÂN