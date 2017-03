"Du khách Tây tự ngã khi đuổi theo kẻ cướp"

Ngày 19/10, thượng tá Nguyễn Văn Ngàn (Trưởng Công an TP Nha Trang, Khánh Hoà) cho biết, việc anh Ruben Engelhardt (22 tuổi, quốc tịch Hà Lan) tố bị nhóm cướp đánh gãy 5 cái răng, cướp đi toàn bộ tư trang của người bạn đi cùng là không chính xác.

Các bác sĩ xác định, vết thương của Ruben "nhiều khả năng là do bị té". Ảnh: H.V

Theo điều tra, Ruben gặp chị Charlotte (23 tuổi, quốc tịch Pháp) khi cùng đến du lịch ở Nha Trang. Tối 16/10, hai người đi uống rượu rồi ra bãi biển hóng mát. Khoảng 3h hôm sau, khi đang ngồi trên đường Trần Phú, chị Charlotte thấy một thanh niên lấy trộm giỏ xách của mình đã la lên. Ruben đuổi theo.

Chạy được một đoạn, Charlotte thấy tên trộm vứt giỏ xách trở lại nhưng điện thoại, máy ảnh và 2 triệu đồng bị lấy mất. Đi thêm khoảng 20m, chị thấy anh Ruben ngã sóng soài, mặt bị trầy xước nhiều chỗ. Chị đã đưa anh Ruben vào bệnh viện cấp cứu với thương tích gãy 2 cái răng, bị thương vùng trán...

Charlotte trình bày với bác sĩ là nạn nhân bị té khi đuổi theo tên trộm, nhóm trộm có 2 người. Các bác sĩ điều trị cho Ruben xác định, vết thương "nhiều khả năng là do bị té". Làm việc với công an, anh Ruben cho biết do uống quá nhiều rượu nên không nhớ rõ bị té hay bị đánh.

Theo thượng tá Ngàn, mỗi khi có nạn nhân người nước ngoài, lực lượng công an đều nhanh chóng vào cuộc nhưng việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân được cho là do phần lớn các du khách gặp nạn khi đã uống nhiều bia rượu nên trình báo không rõ ràng; trình độ ngoại ngữ của cán bộ công an ở các phường còn hạn chế; nhiều vụ cướp xảy ra lúc đêm khuya nên việc lấy lời khai của các nhân chứng gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều du khách đến trình báo vụ việc nhưng hôm sau đã đi theo tour rời Nha Trang nên cơ quan điều tra không thể thu thập thêm thông tin để làm rõ vụ việc… Để hạn chế tối đa các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách, Công an TP Nha Trang đang xây dựng đề án “An ninh du lịch TP Nha Trang giai đoạn 2012-2015”.

“Trong đề án này, chúng tôi dự định sẽ xây dựng tổ chuyên trách với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho du khách, giải quyết các vụ việc liên quan đến người nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả nhất”, thượng tá Ngàn nói.

10 tháng qua, Công an Nha Trang đã lên kế hoạch tấn công tội phạm, nhất là nạn cướp giật tài sản của du khách và đã bắt giữ hơn 70 nghi can.

Theo Hoàng Văn (VNE)