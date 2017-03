Dự kiến không ban hành thu phí hạn chế xe cá nhân

Dự kiến năm 2013 Nhà nước sẽ không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện - Ảnh: Thuận Thắng

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đã xây dựng dự thảo nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch này là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn và tăng trưởng cao hơn năm 2012... Hai trong số các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 là tổng sản phẩm trong nước GDP tăng khoảng 5,5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 6,81%.

Chính phủ đưa ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhóm giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh là trọng tâm. Chính phủ cũng đã có dự thảo nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (nghị quyết chuyên đề).

Dự kiến giảm, giãn nhiều loại thuế

Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, dự thảo nghị quyết mang tính chất chuyên đề nêu trên có hai nhóm giải pháp chính. Trong nhóm giải pháp thứ nhất, đáng chú ý là nội dung về giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể, dự kiến gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế TNDN phải nộp quý 1 và 3 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý I2 và quý 3-2013; gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Các doanh nghiệp dự kiến được thụ hưởng các chính sách này là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà ở...

Cùng với đó là dự kiến không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện; giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng đối với ôtô đăng ký lần đầu thì mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung, đối với ôtô đăng ký lần 2 trở đi thì mức thu chung là 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121 tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010, trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010; cho phép các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế...

Dự thảo nghị quyết còn có nội dung về việc rút ngắn thời gian thông quan, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế và hải quan. Phấn đấu giảm 10-15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, hải quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu việc bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định: áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ 1-7-2013 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ 1-7-2013 đối với thu nhập từ đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở; giảm 50% số thuế GTGT đầu ra từ 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội; giảm 30% số thuế GTGT đầu ra từ 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2...

Hình thành các định chế tài chính mới

Về vốn tín dụng, dự thảo nghị quyết chuyên đề giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng thương mại của Nhà nước dành một lượng vốn hợp lý để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để mua, thuê mua nhà xã hội và nhà thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, cho vay đối với các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án đầu tư phục vụ cho nhà ở xã hội với lãi suất hợp lý và kỳ hạn trả nợ phù hợp với kỳ hạn của nguồn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

Trong quý 1-2013 phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành, hướng dẫn quy chế cho vay các đối tượng trên để đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các khoản tín dụng hỗ trợ. NHNN dành từ 20.000-40.000 tỉ đồng thông qua tái cấp vốn với lãi suất hợp lý và thời hạn tối đa 10 năm tùy theo đối tượng sử dụng vốn vay để hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại của Nhà nước để phục vụ cho vay đối với các đối tượng này.

Về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, dự thảo nghị quyết chuyên đề nêu việc nghiên cứu để sớm hình thành các định chế tài chính mới như: Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản, Cơ quan tái thế chấp nhà ở, tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản.

Dự kiến cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà tái định cư, nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách: người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên và làm các công trình dịch vụ như: bệnh viện, trường học, khách sạn, dịch vụ thương mại đang có nhu cầu và phù hợp quy hoạch. Trường hợp các đối tượng này thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì được trừ vào các khoản phải nộp ngân sách hoặc ngân sách thoái trả tiền sử dụng đất đã nộp.

Nhóm giải pháp thứ hai trong dự thảo nghị quyết chuyên đề là về giải quyết nợ xấu. Theo đó, NHNN rà soát, đánh giá lại nợ xấu; tiến hành phân loại các khoản nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và theo các loại tài sản bảo đảm, nợ xấu trong bất động sản, nợ xây dựng cơ bản… để có các giải pháp xử lý phù hợp với từng loại hình nợ xấu; khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản Việt Nam trong tháng 1-2013...

Chiều nay và sáng mai hội nghị tiếp tục thảo luận về những nội dung nêu trên trước khi lãnh đạo Chính phủ kết luận, trên cơ sở đó dự thảo nghị quyết sẽ được hoàn thiện và sớm ban hành chính thức.

Theo V.V.THÀNH (TTO)