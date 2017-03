Du lịch mạo hiểm: Không có quy chuẩn nào!

Ông VÕ ĐỨC TRUNG, Giám đốc Công ty Cổ phần Mạo Hiểm Việt: Nhầm lẫn giữa dã ngoại với mạo hiểm Chúng tôi vừa có một cuộc họp với Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan. Tại đây chúng tôi nêu ra một nguyên tắc du lịch mạo hiểm là loại hình du lịch tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng nhưng phải mang tính chuyên nghiệp cao và tính an toàn phải được đưa lên hàng đầu. Mỗi loại hình, mỗi tuyến đều phải có những biện pháp đảm bảo an toàn kèm theo. Đối với loại hình có tính rủi ro thì trang thiết bị chuyên dụng phải có, nhân sự phải được đào tạo và huấn luyện một cách thích hợp. Mỗi một địa hình và vị trí có một yêu cầu, có lộ trình riêng và các đơn vị khai thác phải chấp hành. Bởi có đơn vị họ lẫn lộn giữa mô hình dã ngoại bình thường với mô hình mạo hiểm. Chúng tôi quan niệm trình độ chuyên nghiệp càng cao thì độ rủi ro càng ít. Do vậy toàn bộ nhân sự của chúng tôi phải tham gia những chương trình đào tạo và huấn luyện của nước ngoài. Ví dụ, chúng tôi đã cử nhân viên đi học ở Singapore và mời chuyên viên ở nước ngoài sang Việt Nam dạy, cấp chứng chỉ. Những chứng chỉ đó có giá trị về mặt quốc tế. Tất cả hướng dẫn viên phải được huấn luyện và chỉ dẫn cho đến khi chín muồi, thông thường khoảng sáu tháng đến một năm thì chúng tôi mới cho đi với khách. PGS-TS PHẠM TRUNG LƯƠNG, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch: An toàn phải đặt lên hàng đầu Từ sự việc đáng tiếc xảy ra ở thác Datanla (Đà Lạt) đặt ra một số vấn đề. Bán tour cho du khách hoạt động trong phạm vi tour thì trách nhiệm thuộc về công ty bán tour. Nếu nằm ngoài phạm vi công ty đó cam kết, ngoài hoạt động đã cam kết bán cho du khách thì công ty không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý... Đó là nói về mặt pháp lý. Thực tế trong quá trình hỗ trợ du khách thực hiện hợp đồng, công ty cần có những dịch vụ, hoạt động để làm sao đảm bảo tốt nhất dịch vụ bán cho du khách, đặc biệt là vấn đề an toàn. Đây là vấn đề rất quan trọng. Đối với loại hình thể thao du lịch mạo hiểm thì điều này càng cần phải đặt lên hàng đầu. Đặc biệt khi bán tour du lịch mạo hiểm phải đảm bảo điều kiện tốt nhất cho khách để hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Bởi vì tour du lịch mạo hiểm khác với tour thông thường và gắn với tính mạng du khách. Xác suất xảy ra đối với vấn đề an toàn cho du khách cao hơn tour khác. VIẾT THỊNH ghi