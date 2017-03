Đưa 2.000 xe gian qua Campuchia

Đầu tháng 5-2012, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có kết thúc điều tra về đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian do Nguyễn Văn Năm, Dương Thị Tâm, Nguyễn Văn Sang và Võ Ngọc Lai (cùng tạm trú Bình Dương) cầm đầu. Theo kết quả điều tra, có 35 bị can bị đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Giấu xe gian trong khách sạn

Theo cơ quan điều tra, Năm đã tiêu thụ trót lọt khoảng 1.200 xe máy các loại, Lai tiêu thụ khoảng 280 xe, Tâm và Sang cũng tiêu thụ hàng trăm xe. Thống kê sơ bộ, đường dây này đã quy tập xe máy trộm cắp rồi tuồn sang Campuchia hơn 2.000 xe, thu lợi bất chính cả tỉ đồng.

Từ tháng 4-2010, Năm giao nhiệm vụ cho đàn em thu mua xe máy có nguồn gốc bất hợp pháp đem về cất giấu tại thị xã Dĩ An (Bình Dương), Bù Đốp (BìnhPhước) rồi thuê người chẻ xe theo đường mòn biên giới đưa qua Campuchia tiêu thụ.

Năm chọn khách sạn Long Trang (Bình Dương) của vợ chồng Chu Thế Hà và Chu Thị Mùi làm nơi tập kết xe gian. Năm giao cho đàn em thân tín túc trực tại khách sạn để tiếp nhận xe cất giấu. Những lúc băng nhóm trộm cắp đưa xe về nhiều không đủ tiền trả, Năm mượn tiền vợ chồng Hà Mùi để mua.

Bốn đàn em trong đường dây của Nguyễn Văn Năm bị bắt giữ trên đường đưa xe máy trộm cắp đi tiêu thụ. Ảnh: VB

Dương Thị Tâm là vợ đã ly hôn của Năm, Tâm tách ra hoạt động riêng với bài bản y như Năm. Nguyễn Văn Sang là anh ruột của Năm, thấy thằng em “ăn nên làm ra” Sang cũng lập đường dây tiêu thụ xe riêng. Riêng nhóm Võ Ngọc Lai chuyên thu mua xe gian chuyển về Bù Đốp tập kết rồi đưa sang Campuchia. Mặc dù làm ăn riêng nhưng bốn “trùm” mua bán xe gian có quan hệ mắt xích với nhau và cùng một phương thức, thủ đoạn.

Chém người tố giác

Lê Thị Liên là một trong số đàn em của Năm có nhiệm vụ nhận xe tại khách sạn Long Trang rồi áp tải về kho hàng ở Bù Đốp chờ “xuất cảnh” qua Campuchia. Ngày 24-6-2011, Liên vừa dẫn xe rời khỏi khách sạn thì bị “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên phát hiện, giữ lại, điện thoại báo Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An). Nhận được tin, Năm liền gọi điện thoại cho Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”), kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm ở vùng giáp ranh, nhận bảo kê cho hoạt động phi pháp của Năm. Đích thân Tuấn “chó” đến gặp anh Tiên xuống nước xin bỏ qua nhưng không được. Nổi quạu, Tuấn “chó” dọa chém anh Tiên. Ba ngày sau, Tuấn dẫn đàn em đến chém anh Tiên gây thương tích (tỉ lệ 12%) ngay tại lò bánh mì của gia đình anh. Qua điều tra, Tuấn “chó”, Năm cùng các đối tượng liên quan bị công an bắt giữ.

Ngày 28-10-2011, TAND thị xã Dĩ An đã tuyên phạt Tuấn năm năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Văn Năm (vai trò chủ mưu) cũng lãnh án năm năm sáu tháng tù giam với cùng tội danh trên.

Anh em sinh đôi lừa lấy xe, bị bắt Ngày 7-5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một), cùng các thành viên trong đội đã bắt giữ Nguyễn Thành Thắng và Nguyễn Thành Tấn (anh em sinh đôi, cùng ngụ Hóc Môn, TP.HCM) giao công an xử lý hành vi lừa đảo. Trước đó, anh TĐHH - sinh viên Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương quen Tấn và Thắng trên mạng. Hai anh em song sinh hỏi mượn xe Nouvo LX của anh H. đi mua đồ ăn rồi chiếm đoạt luôn. Các “hiệp sĩ” phát hiện anh em Tấn đang ở một tiệm Internet tại Hóc Môn liền bắt giữ. Anh em Tấn khai đã bán xe của anh H. được 2,5 triệu đồng.

VÕ BÁ - AN DANH